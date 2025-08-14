La empresa estatal de radiofusión de Austria confirma el calendario de Eurovisión 2026

El pasado 17 de mayo, el austriaco JJ escribió su nombre con letras de oro en los anales de Eurovisión, conquistando tanto al público como jurado en la edición número 69 del certamen musical más importante del viejo continente. La victoria de JJ le ha otorgado a Austria ser la sede de Eurovisión en el año 2026 y hay de momentos dos ciudades que luchan por albergar el concurso de la canción: Innsbruck o Viena. La compañía de radiofusión de Austria (ORF), ha revelado el calendario oficial de la edición número 70 del certamen musical más importante del viejo continente.

Meses frenéticos antes del espectáculo eurovisivo

Eurovisión 2026 avanza en su hoja de ruta con un calendario ya definido para los próximos meses. La ciudad que acogerá el certamen se dará a conocer el próximo día 20, mientras que en septiembre se revelará la lista oficial de países participantes. Las entradas estarán disponibles para el público en diciembre, y en enero tendrá lugar el sorteo que confirmará la asignación y la ubicación exacta dentro de la ciudad anfitriona. En febrero comenzará el rodaje de las tradicionales “postales” que acompañarán a cada actuación, y en abril arrancarán las obras para la construcción y montaje del escenario. Con cada paso, el festival se prepara para ofrecer un espectáculo único que reunirá a artistas y fans de toda Europa y más allá.

Países confirmados hasta el momento

Varios países han confirmado ya su participación en Eurovisión 2026, entre ellos Lituania, Grecia, Bélgica, Suecia, Chipre, Israel, San Marino, Letonia y Kazajistán, que debutará por primera vez en la historia del certamen. Todos ellos han dejado huella en distintas ediciones, con actuaciones memorables que han marcado el festival. Suecia, una potencia eurovisiva, ha ganado en siete ocasiones, igualando a Irlanda, y recientemente se coronó en 2023 con Loreen y su tema Tattoo. Grecia logró su única victoria en 2005 con Helena Paparizou y My Number One, mientras que Israel ha ganado cuatro veces, siendo la más reciente en 2018 con Netta y Toy. Bélgica, aunque sin victoria desde los años 80, ha sorprendido con propuestas innovadoras como Loïc Nottet en 2015. Chipre obtuvo su mejor resultado en 2018 con Eleni Foureira y Fuego, quedando segunda. Lituania y Letonia han ofrecido actuaciones originales, destacando Letonia con su victoria en 2002 gracias a Marie N. San Marino, a pesar de sus limitaciones geográficas, consiguió su mejor puesto en 2019 con Serhat. Por su parte, Kazajistán, habitual en Eurovisión Junior, se estrenará en la versión adulta con altas expectativas. En los últimos días, San Marino ha confirmado su presencia, volviendo a apostar por el formato.

Dos ciudades, un destino

Viena, que ya acogió Eurovisión en 1967 y 2015, vuelve a postularse como sede para 2026. La propuesta contempla el Wiener Stadthalle como recinto principal, el mismo que albergó el certamen hace once años y que cuenta con una capacidad para 16.000 personas. Innsbruck, capital del estado del Tirol, también aspira a ser anfitriona. Su propuesta incluye el Olympiahalle, situado dentro del complejo OlympiaWorld, con capacidad para 12.000 espectadores y que ya fue preseleccionado en la edición de 2015.