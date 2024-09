Chicote se enfrenta al caos en un restaurante asturiano de Fuenlabrada

Este martes, "Pesadilla en la cocina" vuelve a laSexta con una nueva entrega llena de tensión y drama. Alberto Chicote se desplaza hasta Fuenlabrada, donde intentará salvar "La Taberna Danka!", un restaurante asturiano que asegura tener el mejor cachopo de la zona, pero que lucha por sobrevivir debido a las constantes disputas entre sus dueños y un equipo al borde del colapso.

El restaurante está regentado por Dani y Anka, una pareja de origen rumano que soñaba con traer un trozo de Asturias al sur de Madrid. Sin embargo, las diferencias en su forma de trabajar han hecho que ese sueño se convierta en una pesadilla diaria. Mientras Anka controla cada detalle con mano firme, Dani no puede soportar la presión y a menudo se derrumba, lo que afecta tanto al negocio como a su relación. Chicote no solo se enfrentará a un caos en la cocina, sino también a una pareja que necesita recuperar su unión para sacar adelante su restaurante.

La situación dentro de "La Taberna Danka!" es tan crítica que Abdel, el cocinero, y David, su ayudante, no saben cómo manejar la tensión que reina en la cocina. Las órdenes contradictorias de Anka y la falta de un sistema claro han generado un ambiente de gritos, comida servida tarde y platos mal preparados. Cuando Chicote descubre que las croquetas no son caseras y que el famoso cachopo no está a la altura, decide intervenir y poner orden en la cocina.

Además de reorganizar el caos culinario, Chicote intentará que Dani y Anka recuerden por qué empezaron este proyecto juntos. A través de una conversación íntima, les llevará a reflexionar sobre lo que realmente importa: su relación y su pasión por la comida. Con un nuevo menú, un rediseño del local y, sobre todo, una nueva actitud, "La Taberna Danka!" buscará una segunda oportunidad, pero todo dependerá de si el equipo es capaz de trabajar unido y seguir las directrices del chef.