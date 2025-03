Cristina Seguí opina sobre la detención de Frank Cuesta y apunta a posibles culpables:"Dijo que tenía información de políticos"

Frank Cuesta fue detenido en Tailandia. La detención del 'youtuber' y naturalista español se produjo tras una denuncia anónima recibida por las autoridades tailandesas el 14 de febrero, en la que se informaba de la presunta posesión ilegal de animales protegidos por parte de un extranjero sin los permisos correspondientes. Un equipo de la Oficina de Prevención, Control de Incendios Forestales y Crímenes Ambientales de Tailandia, junto con las autoridades, llevó a cabo la operación en el santuario de Cuesta. Según el comunicado, se confiscaron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón.

Ante esta situación, Cristina Seguí, cofundadora de Vox y amiga cercana de Frank Cuesta, ha expresado su opinión sobre la detención. Seguí compartió tiempo con el naturalista en su santuario y ha manifestado su sorpresa y preocupación ante la noticia. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, Seguí se mostró contundente e indignada con la situación. Seguí considera "extraño" que existan pruebas sobre la tenencia ilícita de animales, ya que, según ella, siempre se les ha asegurado que cualquier animal que entraba en el santuario quedaba registrado y que las autoridades nacionales estaban coordinadas con Frank Cuesta. Además, Seguí destaca que Cuesta recoge a las nutrias y a los animales de las propias autoridades.

La cofundadora de Vox también señaló que "se están buscando culpables y hay muchísimas cosas que no sabemos". A pesar de defender a Cuesta, Seguí reconoció que "Frank no es perfecto" y que se equivocó con las tierras de la sabana y atacó a una persona que no tenía ninguna culpa, refiriéndose a Yuyee. Sin embargo, Seguí insiste en que "Frank Cuesta no es ningún delincuente, es una persona que vive para los animales. Esto es una p*** salvajada".

Finalmente, Seguí apuntó a que Cuesta podría haber cometido un error al amenazar en un directo con información comprometedora de políticos y gente importante, lo que podría ser el motivo de su detención. "Diciendo que tenía información de políticos y de gente importante, creo que se equivocó, fue un error y pecó de incauto porque él más que nadie sabe cómo funciona Tailandia", afirmó Seguí. En resumen, Cristina Seguí ha expresado su incredulidad y enfado ante la detención de Frank Cuesta, defendiendo su labor en el santuario y señalando posibles motivos que podrían haber desencadenado la situación. Seguí concluye que la situación es una "salvajada" y que espera que se esclarezcan los hechos.