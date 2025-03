¿Cuál es la pérdida que más ha marcado la vida de Jorge Javier Vázquez?

El presentador Jorge Javier Vázquezha vuelto a abrir su corazón en su blog de 'Lecturas', donde ha reflexionado sobre una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la de su amiga y compañera de 'Sálvame', Mila Ximénez. A casi cuatro años de su fallecimiento, el rostro estrella de Telecinco ha compartido con sus lectores cómo sigue lidiando con su ausencia y lo difícil que ha sido reconstruirse emocionalmente desde entonces.

A pesar de los cambios en Mediaset, Jorge Javier Vázquez sigue siendo uno de los presentadores más influyentes de la cadena, al frente de 'Supervivientes 2025', 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sin embargo, el éxito profesional no ha borrado el dolor de la pérdida de su amiga. "Se me fue Mila y con su partida dije adiós a una de las cómplices más maravillosas que he tenido en mi vida", ha confesado el presentador catalán. Para él, Ximénez no era solo una compañera de trabajo, sino alguien fundamental en su vida. "Tengo un cuadro de ella justo antes de entrar en mi habitación y no hay día que no le dé un beso o que le pida que me eche una mano con cualquier asunto", ha explicado, dejando claro que su recuerdo sigue muy presente en su día a día.

Jorge Javier Vázquez, en su casa, frente a un cuadro de Mila Ximénez Redes sociales

Por otra parte, Jorge Javier ha admitido que la muerte de Mila marcó un antes y un después en su vida. "Con su muerte me hice mayor", ha asegurado, reflejando el impacto emocional que supuso su partida y cómo ha cambiado su manera de afrontar la vida. El presentador de Telecinco no ha ocultado la dificultad de encontrar a alguien con quien compartir la misma complicidad y conexión que tenía con Ximénez. "Cada día que pasa sin encontrar a alguien como ella es un día perdido, así que desde entonces ya llevo unos cuantos", ha lamentado. Además, ha reflexionado sobre cómo cambia la pérdida de amigos a medida que se envejece: "No es lo mismo quedarse sin un colega a los treinta que a los cincuenta". Para él, la ausencia de personas con las que compartir experiencias y locuras ha hecho que su vida se sienta más estructurada y menos espontánea.

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez Instagram

"Desde aquí le pido, que sé que me lee cada semana por si la nombro, que me envíe una dosis de locura porque últimamente estoy demasiado centrado", ha escrito Jorge Javier Vázquez con un toque de humor, pero también ha dejado ver cuánto extraña la energía y el carácter rebelde de su amiga. El comunicador ha concluido su reflexión con una frase que resume su sentimiento de pérdida: "Se han desmoronado demasiadas cosas desde que se fue. Y la reconstrucción no es fácil cuando te vas quedando sin compañeros de viaje tan apasionantes". Estas palabras reflejan no solo el vacío que dejó Ximénez en su vida, sino también el desafío de seguir adelante sin las personas que han sido pilares emocionales. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Mila sigue siendo una parte esencial de su vida, demostrando que algunas ausencias nunca se superan del todo.