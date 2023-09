¿Cuándo se estrena la 6ª temporada de 'The Crown'?

2023 se ha consolidado como el año de cambios, especialmente en la industria audiovisual televisiva. Tras llegar estrenos como ‘One Piece’, ‘The Last of Us’, ’La chica de la nieve’ o ‘The Mandalorian’ hay una ficción que se resiste y los seguidores están deseando saber cuál será su fecha de estreno: ‘The Crown’.

La famosa serie de la plataforma de Netflix basada en la realeza británica está a la espera de emitir la qué será su última temporada cerrando todas las claves además de llegar a la actualidad. Hay que recordar que la quinta temporada acabó sin mostrar el fatídico final que le esperaba a la princesa de Gales, Lady Di por lo que hay que esperar a esta sexta entrega a pesar de que dicho accidente se tratará con la máximasensibilidad.

Imagen de campaña de 'The Crown' @thecrownnetflix Instagram

Como su antecesora, la última temporada de ‘The Crown’ apunta a que llegará a la conocida plataforma en noviembre de 2023 ya que los rodajes comenzaron en agosto de 2022 y acabaron en abril de 2023. La temporada final abrirá con la relación de Diana y Dodi Fayed y su trágico accidente ya que la quinta acabó con la devolución de Hong Kong a China, hecho que sucedió dos meses antes del fallecimiento de ambos.

Además de mostrar este suceso otros verán la luz como la muerte de la reina madre y Margarita, la celebración del Jubileo de oro, la famosa operación de rodilla a la que fue sometida en 2003 la reina Isabel además de su eterna lucha con el Daily Mirror por el sirviente que se infiltró en palacio para desvelar todo lo que sucedía en su interior. Además otro de los temas a mostrar será la relación entre el hijo mayor del príncipe Carlos y Diana, Guillermo, con Kate Middleton.