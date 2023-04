Descifran un divertido chiste "oculto" en Los Simpson durante más de 30 años

Cualquier persona nacida a partir de la década de los 80 tiene a "Los Simpson" como una de series predilectas y con la que ha crecido. Homer, Marge, Lisa o Bart, entre otros, son algunos de los personajes de estos dibujos animados creados por el dibujante Matt Groening, y que siguen emitiéndose en televisión a día de hoy. Estos personajes amarillos han dejado un sinfín de anécdotas y curiosidades que recordamos de memoria a día de hoy, así como diálogos que incluimos, incluso, en nuestras conversaciones cotidianas.

"Los Simpson" están cerca de cumplir cuatro décadas desde que se emitiera por primera vez en diciembre de 1989, en Estados Unidos, y más tarde en una gran cantidad de países. Sin duda, son famosos en el mundo entero, y aunque veamos un capítulo de esta serie un número incontable de veces, lo cierto es que cada vez nos puede sorprender por algún detalle que se nos haya escapado anteriormente. Pero en uno de los episodios, un diálogo ha permanecido oculto durante más de 30 años, hasta que por fin ha sido descifrado. Para conocerlo, nos tenemos que adentrar en la tercera temporada, en concreto, en el capítulo número veintidós, llamado "El Otto Show".

En una de las escenas, Homer se dispone a llevar a Bart y Milhouse al concierto de Spinal Tap, una banda de Heavy Metal, pero Marge no está de acuerdo y quiere evitarlo a toda costa, expresando su malestar por los peligros y problemas que supone. Sin embargo, Homer le quita hierro al asunto, asegurándole a su esposa que a él no le ha pasado nada después de asistir a miles de conciertos de Heavy Metal. Unas palabras que a Marge no le gustan, lo que acentúa la discusión entre la pareja, con el resto de la familia Simpson de testigos, incluidas las hermanas gemelas de Marge, Patty y Selma.

A Homer no le importaba su opinión, él solamente quería llevar a Bart y Milhouse al concierto, pero no para disfrutar con ellos, sino para esperar sentado en el asiento trasero del coche con su avituallamiento de comida rápida. Pero la madre de la familia le advierte con unas palabras que, en el capítulo, no se escuchan debido al tunnitus (acúfeno) permanente que le ha provocado su etapa rockera. Así, solo se ve a Marge mover los labios, sin saber qué decía en el diálogo. Pero gracias a los conocimientos en edición de sonido de Ewzzy Rayburn, se ha conseguido descifrar más de tres décadas después.

"He usado mis habilidades en edición de sonido para recuperar una bruma alterada", explicaba en su cuenta de Twitter. Así, el diálogo dice: "Muy bien, pero que no permita que los niños adopten ninguna actitud de la banda, ya sea el trato a las mujeres, alcohol, religión, política... lo que fuese", explica.

Un misterio más de "Los Simpson" desvelado y con los que los fans de la familia amarilla podrán disfrutar de la serie de una nueva forma.