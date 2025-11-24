¿Hasta dónde llegará Curro en "La Promesa"? El capitán Lorenzo está en sus manos

La tensión en "La Promesa" ha estallado por completo. Curro, harto de las humillaciones, ha decidido tomar la justicia por su mano y ejecuta la venganza que ha estado rumiando en silencio: ha secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta. El joven lacayo ya no es el mismo. Ahora tiene claro que no parará hasta hacerlo confesar todos sus crímenes, y si hace falta empuñar una pistola para lograrlo, lo hará.

La situación ha escalado de forma inesperada. Mientras en palacio siguen a lo suyo, completamente ajenos al secuestro, Curro acusa a Lorenzo de haber destruido su vida: desde manipular a Ángela hasta empujar al suicidio a su madre y acabar con Jana. El capitán, astuto como siempre, intenta jugar la carta del sentimentalismo, apelando a los recuerdos de la infancia que compartieron. Pero esta vez, Curro no está dispuesto a caer en la trampa emocional.

Al mismo tiempo, otros dramas hierven en La Promesa. Samuel y María Fernández enfrentan su propia tormenta: el joven quiere dejar los hábitos para criar al hijo de ella, pero la presión social y las dudas los separan. Pía no lo ve claro, y María empieza a entender que quizá deba enfrentar su maternidad sola. Mientras tanto, la trama de don Lisandro y la empresa de don Luis sigue envuelta en sombras, con Enora, Toño y Manuel intentando desenredar una maraña cada vez más densa.

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo marca un punto de inflexión. Ya no hay vuelta atrás. La venganza no es solo un ajuste de cuentas personal, sino una forma de romper el silencio impuesto por el miedo. La pregunta no es si Curro logrará hacerle confesar, sino si será capaz de no perderse a sí mismo en el camino. Su mirada lo dice todo: está dispuesto a llegar hasta el final.

Y mientras las emociones hierven, la vida sigue como si nada: la familia Luján se preocupa por los bebés, Madame Cocotte se convierte en un fenómeno de cocina y los rumores corren de un lado a otro. Pero detrás de las paredes de Palacio, hay un hombre encerrado, una pistola cargada y un pasado que pide cuentas. Y el reloj corre.

"La Promesa", la serie estrella de RTVE, ha entrado en una fase en la que la calma ya no es una opción. Lo que está por venir promete más giros, más verdades incómodas y, quizá, alguna caída inesperada. Curro ha encendido la mecha y nada ni nadie podrá detener lo que se viene. Porque cuando el silencio se rompe, la historia cambia para siempre.