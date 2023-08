De 'Drag Race' a Eurovisión: Belgica ya tiene a su representante

No han pasado ni cuatro meses y Eurovisión 2024 ya está puesto en marcha. A tan solo nueve meses de su 68º edición, el Festival de la Canción de Eurovisión ya tiene a su primer representante:Bélgica. Según publica la cadena pública RTBF, el país de los gofres ha anunciado a su próximo candidato para hacerse con la victoria. El cantante Mustii será quien represente al país en la próxima edición celebrada en Malmö, Suecia.

Thomas Mustin, que así es su nombre completo, toma el testigo de Gustaph el cual quedó en séptima posición siendo Loreen y su ‘Tattoo’ la ganadora del certamen por segunda vez (ganando por primera vez en 2012). Con Mustii como confirmado, Bélgica pone todas sus esperanzas en proclamarse ganadora ya que no gana Eurovisión desde 1986 con Sandra Kim y su canción ‘J’aime la vie’.

Thomas es toda una estrella, además de participar en uno de los programas más famosos y con más adaptaciones mundiales, ‘Drag Race’, donde ejerció de jurado en la primera temporada de la adaptación belga y repetirá también en la segunda temporada que aún no se ha estrenado. Además de ser cantante y jurado, Mustii es también actor y compositor llegando a editar dos discos que generaron bastante éxito: ‘21st Century Box’ y ‘It’s Happening Now’.

En cuanto a su carrera como actor, este polifacético belga ha participado en series como ‘The Break’ o ‘L’'île aux 30 cercueils’, y películas como ‘Cambio de reinas’, ‘Crudo’ y ‘I Just Wanted to GoHome’ la cual está basada en hechos reales donde interpretó a Patrick Dils, un inocente acusado por error de haber matado a dos niños y que fue puesto en libertad 15 años después.