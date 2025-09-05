No duda en decirle a la cara que fue muy desagradable y así reacciona un prestigioso chef

Alberto Chicote, chef y presentador del programa "Pesadilla en la cocina", vivió una situación inesperada durante su participación en una sección de El Intermedio. Mientras permanecía oculto en una furgoneta, escuchó cómo una señora relataba una experiencia negativa que tuvo con él hace siete años en un bar. La mujer comentó que, al pedirle un autógrafo para su hijo, Chicote respondió de manera "muy desagradable".

Durante la grabación, el reportero Isma Juárez preguntó a los transeúntes qué opinaban de Chicote. Una de ellas lo describió como "muy especial", mientras que otra recordó que, al pedirle la firma para su hijo, la interacción no había sido de su agrado. La mujer relató que se sintió incómoda porque no le gusta molestar a alguien cuando está tomando algo y que Chicote había respondido de manera borde.

Chicote, visiblemente sorprendido, comentó: "Qué raro. A lo mejor tenía un mal día, puede ser. Pero siempre es bonito dar segundas oportunidades", mientras salía de la furgoneta. La mujer confirmó que ya había hablado con él sobre aquel momento ocurrido hace siete años, admitiendo que Chicote le respondió de mala manera al encontrarse fuera de su horario laboral.

El encuentro terminó de manera cordial: ambos se abrazaron, firmaron la paz y se hicieron un selfie juntos. Chicote aseguró que intentó recordar lo sucedido y añadió: "Normalmente siempre me tiro la foto". La mujer, por su parte, destacó que aunque el incidente quedó atrás, agradeció la reconciliación frente a las cámaras.