'Zapeando' concede a Juanra Bonet el kit del invitado cansino: "Hay colaboradores que han venido menos"

Siguiendo los pasos de 'El Hormiguero', pero al estilo 'Zapeando', el programa de laSexta ha premiado este miércoles a Juanra Bonet por ser el invitado que más veces ha acudido al programa. "Hoy es la decimosexta vez que vienes a 'Zapeando', exclamaba Dani Mateo ante un Juanra que no se esperaba lo que le tenían preparado: "¿En serio?".

El presentador, conocido por haber estado al frente de programas icónicos de Atresmedia como 'Boom' o 'Quién quiere ser millonario', se ha pasado por el plató de 'Zapeando' para promocionar su vuelta a Antena 3 con el concurso 'Juego de Pelotas', que la cadena estrena este miércoles en prime time.

Nada más sentarse en su silla, el equipo del programa le ha premiado con el "pack del invitado cansino", que incluía un cepillo de dientes, una taza con una dedicatoria, una muda limpia y una gorra con el título que le han concedido.

"Hay colaboradores que han venido menos", manifestaba Nacho García mientras le entregaban los regalos, aunque el presentador se ha recompuesto y más adelante ha respondido con un "zasca" al programa cuando Isabel Forner le ha preguntado si disfruta viendo cómo los concursantes ganan dinero.

"No disfruto viendo como otros se forran, por eso siempre veo 'Zapeando", ha bromeado. Tras ello, el conductor del nuevo formato de Antena 3 ha aprovechado para anticipar que en el primer programa una de las cantantes famosas que se enfrentarán al equipo de cómicos será la representante de España en Eurovisión 2025: "Esta noche sale Melody, Melody mojada".

La dinámica de 'Juego de Pelotas' es simple. En cada programa participan dos equipos que se enfrentarán a diez temáticas diferentes y cada uno va irá escogido la que prefiere. Uno de los aspectos más diferenciadores e importantes del formato es la gran piscina que se sitúa en mitad del plató y que cuenta con seis toboganes, encima de los cuales pueden verse a lo lejos seis pelotas gigantes de color amarillo.

Cuando uno de los equipos escoja el tema, se formulará una pregunta que tendrá varias opciones de respuesta y cada una de ellas tendrá un lugar al final de los toboganes. Todos aquellos que se coloquen en una casilla incorrecta, verán como las pelotas gigantes los empujan a la gran piscina y quedarán eliminados.