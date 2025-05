Este es el orden de actuación de la Final de Eurovisión 2025, ¿a qué hora canta Melody?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha publicado el orden de actuación de la gran final de Eurovisión 2025. Melody, representante de España con la canción “Esa Diva”, actuará en la sexta posición, justo después de Lituania y antes de Ucrania. Su actuación está prevista para alrededor de las 21:35 horas del sábado 17 de mayo.

La gala comenzará con Kyle Alessandro de Noruega y la última actuación correrá a cargo de Shkodra Elektronike de Albania. Este es el orden completo de la final:

Noruega: Kyle Alessandro – "Lighter"

Luxemburgo: Laura Thorn – "La poupée monte le son"

Estonia: Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Israel: Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Lituania: Katarsis – "Tavo akys"

España : Melody – " Esa diva "

: – " " Ucrania: Ziferblat – "Bird of Pray"

Reino Unido: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"

Austria: JJ – "Wasted Love"

Islandia: VÆB – "RÓA"

Letonia: Tautumeitas – "Bur man laimi"

Países Bajos: Claude – "C'est La Vie"

Finlandia: Erika Vikman – "Ich Komme"

Italia: Lucio Corsi – "Volevo Essere Un Duro"

Polonia: Justyna Steczkowska – "GAJA"

Alemania: Abor & Tynna – "Baller"

Grecia: Klavdia – "Asteromata"

Armenia: Parg – "Survivor..."

Suiza: Zoë Më – "Voyage"

Malta: Miriana Conte – "Serving"

Portugal: NAPA – "Deslocado"

Dinamarca: Sissal – "Hallucination"

Suecia: KAJ – "Bara Bada Bastu"

Francia: Louane – "Maman"

San Marino: Gabry Ponte – "Tutta L'Italia"

Albania: Shkodra Elektronike – "Zjerm

La final podrá seguirse en directo en La 1, RTVE Play, RNE y en las redes sociales de Eurovisión TVE.

¿Cómo votar en la gran final?

Se podrá votar a través de la App oficial de Eurovisión, llamadas telefónicas, SMS y en la web www.esc.vote. El público podrá votar hasta 20 veces por su país favorito. Las votaciones estarán abiertas desde el final de la primera actuación hasta unos 40 minutos después de la última canción. Los países no participantes (“Rest Of The World”) podrán votar desde las 00:00 horas del 17 de mayo y durante la gala, usando la App o la web oficial. Melody subirá al escenario del St. Jakobshalle con el objetivo de conquistar Europa con su energía, pasión y el mensaje de empoderamiento de “Esa Diva”.