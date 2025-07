Éxitos de cine para ver este fin de semana en casa

Nos atrapa el mes de julio abriendo las puertas al verano en su máximo esplendor y para estar en casa, nuevos estrenos llegan a las plataformas Netflix, Prime Video,o MAX.

“La vieja guardia 2” se presenta en Netflix. La película gira alrededor de un grupo de inmortales que deberá enfrentarse a los peligros y al mismo tiempo luchar contra una organización que quiere capturarles para replicar sus poderes. Vemos escenas de acción muy bien coreografiadas enfrentándose a la vez, con la zona dramática (la pérdida de la inmortalidad, el pasado del personaje de Theron), es entonces, cuando la película muestra sus puntos débiles. En el reparto encontramos a Charlize Theron, KiKiLayne,MatthiasSchoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli,Veronica, Henry Golding,UmaThurman y ChiwetelEjiofor.

En tantoMovistar Plus lanza “Wicked”, ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica Tierra de Oz y forjan una insólita pero profunda amistad. En el reparto podremos ver las actuaciones de Cynthia Erivo, Ariana Grande,MichelleYeoh, Jeff Goldblum, Cesily Collette Taylor entre otros.

MAX nos ofrece dos atractivos films: “The Alto knights”que llega para sorprendernos. La película narra la historia de dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York. Robert de Niro hace los papeles de Frank Costello yVito Genovese, en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Tras haber sido los mejores amigos, unos celos mezquinos y una serie de traiciones los llevan a una colisión mortal que cambiará la forma de la Mafia (y de América) para siempre. La pieza está dirigida por Barry Levinson.

Finalmente para entretenernos este fin de semana, Max también ha lanzado“Heretic”, que no muestra a dos jóvenes misioneras que se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el Sr. Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta. La película está protagonizada por Hugh Grant, Sophie Thatcher y Chloe East y dirigida por Scott Beck y Bryan Woods.