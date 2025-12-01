El fútbol borra de la parrilla a "La Promesa" y también toca a "Valle Salvaje"

Malas noticias para quienes tienen ya ritualizada su merienda con "La Promesa": esta semana, RTVE solo emitirá tres capítulos de su serie estrella. La culpa no es de la audiencia ni del guion, sino del fútbol. La cadena pública ha modificado su parrilla para dar paso a dos eventos deportivos de alto voltaje que se cuelan en pleno horario de tarde.

El primer gran recorte llega este martes 2 de diciembre, cuando "La Promesa" desaparece por completo del menú televisivo. Ese día, La 1 emite el decisivo España-Alemania de la UEFA Women's Nations League. El partido arranca a las 18:30h, ocupando de lleno la franja habitual de la ficción de época. El posible nuevo título del fútbol femenino español se impone al culebrón nacional, al menos por un día.

"Valle Salvaje", por su parte, aguanta el martes en antena pero se ve obligada a madrugar. Su capítulo se adelanta a las 17:15h, justo antes del pitido inicial. Y no estará sola en este reajuste: "Malas lenguas" y parte de "Directo al grano" también caen víctimas de la jornada deportiva. La 1 reorganiza su tarde entera para que no se escape un solo minuto del enfrentamiento en el Metropolitano, donde Alexia Putellas y compañía se juegan medio título.

Pero el balón no será el único protagonista de la semana. El viernes 5 de diciembre, otro parón sacude a las ficciones de La 1. Esta vez es el turno del sorteo del Mundial 2026, retransmitido en directo desde Estados Unidos. A partir de las 18:00h, los bombos, los cabezas de serie y las combinaciones de grupos tomarán el relevo en la programación, dejando fuera a "La Promesa" y "Valle Salvaje" una vez más.

En total, "La Promesa" solo tendrá tres emisiones en toda la semana, y eso, para una serie diaria con legiones de fieles, se siente como una auténtica sequía. RTVEno ha anunciado cambios estructurales, así que se espera que todo vuelva a la normalidad tras el fin de semana. Pero el aviso ya está dado: cuando el deporte llama, hasta los grandes éxitos de ficción ceden terreno.

Y aunque estos movimientos no sean nuevos, la fidelidad de los espectadores no siempre encuentra recompensa en la parrilla. El juego televisivo es así: lo que hoy lidera la audiencia, mañana puede quedar fuera por un gol o por un sorteo planetario.