¿Isabel Rábago vuelve a la televisión?

Isabel Rábago ha reaparecido públicamente tras su fulminante salida de Telecinco, un movimiento que sorprendió tanto a la audiencia como a sus propios compañeros. Su última aparición fue en "Vamos a ver", donde protagonizó algunos encontronazos antes de que Mediaset decidiera prescindir de sus servicios, una decisión que generó una oleada de rumores sobre las causas de su despido.

Lejos de quedarse en silencio, Rábago rompió su mutismo con un contundente comunicado en redes sociales. “Ante las falsas y graves acusaciones que se están divulgando en algunos medios de comunicación sobre mi ‘despido’, me he visto en la obligación de emprender acciones legales, buscando la protección y el amparo al que tengo derecho”, expresó con firmeza. La periodista defendió su trayectoria, subrayando que ha forjado su carrera sin necesidad de padrinos ni amiguismos: “Mi carrera es el resultado de mucho esfuerzo, sorteando zancadillas, como la mayoría de los que no hemos recibido nada regalado”.

Ahora, un mes después de ese primer pronunciamiento, la periodista ha vuelto a tomar la palabra, esta vez a través de su cuenta de Instagram, donde ha despejado dudas sobre su futuro profesional. “Me preguntáis mucho y me decís que me echáis en falta en la tele. Lo agradezco de corazón. Ahora mismo estoy resolviendo algunos asuntos necesarios para poder volver y, hasta que eso no pase, estoy centrada en mi faceta de abogada, que me encanta y estoy disfrutando muchísimo”, confesó Rábago, dejando claro que su regreso a la televisión no está descartado.

Eso sí, no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un dardo a quienes han especulado sobre su marcha de Telecinco: “Ya habrá tiempo de volver, de escuchar muchas cosas y de que algunos rectifiquen informaciones absolutamente falsas que se han publicado. Todo a su debido tiempo”.

Por ahora, Isabel Rábago está enfocada en su carrera en el ámbito legal, pero sus palabras dejan entrever que su historia con la televisión aún no ha llegado a su capítulo final. La incógnita sobre cuándo y cómo regresará sigue en el aire, pero algo queda claro: Rábago no ha dicho su última palabra.