Javier Tebas critica a RTVE por "frivolizar" con la piratería en la final de la Eurocopa

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha manifestado su "descontento" con TVEpor un mensaje promocional que, según él, "frivoliza" con la piratería. La polémica ha surgido a raíz de una publicación en redes sociales por parte de La 1, en la que recordaban a los espectadores que podían ver la final de la Eurocopa de manera "gratuita y en abierto".

El mensaje de TVE, compartido en la red social X, decía: “Punto de vista: estás viendo el partido de la Eurocopa en una página pirata y se corta la conexión... No te preocupes, hoy no te pasará, puedes verlo en directo y de forma gratuita a través de La 1, RNE y en nuestra plataforma, RTVE Play”. La intención del mensaje era claramente promocionar la disponibilidad del partido en plataformas legales y accesibles para todos. Sin embargo, la referencia a las páginas piratas no fue bien recibida por Tebas.

En respuesta a dicho mensaje, el presidente de LaLiga replicó utilizando el mismo formato del mensaje original: “Punto de vista: te permites frivolizar con el robo de la propiedad intelectual que pone en riesgo miles de puestos de trabajo mientras representas a una institución pública”. Esta acusación demuestra su postura firme contra la piratería, una causa que ha defendido intensamente durante su mandato en LaLiga. La reacción de Tebas y su mensaje fue de tal calado que llevó a que RTVE eliminara el mensaje original.

Javier Tebas ha sido un defensor acérrimo de la protección de los derechos de transmisión del fútbol y ha luchado contra el consumo ilegal de este contenido. En marzo, la justicia española allanó el camino para que LaLiga pudiera demandar a usuarios individuales que accedan a transmisiones de fútbol de manera fraudulenta. Un auto del juzgado mercantil Nº8 de Barcelona permitió que los operadores de telecomunicaciones faciliten los datos de quienes se conecten a servicios IPTV ilegales, marcando un avance significativo en la lucha contra la piratería.

A pesar de toda esta controversia en redes, la final de la Eurocopa 2024, que enfrentó a España e Inglaterra, fue un éxito rotundo en términos de audiencia para La 1. La transmisión atrajo a casi 13,6 millones de espectadores, logrando una cuota de pantalla del 78,7%. El post partido también mantuvo una alta audiencia con un 79,1% de cuota y 14 millones de espectadores, celebrando la histórica cuarta Eurocopa de España.