Jordi González se rompe en su vuelta a TV3: “Cuarenta años haciendo esto y aún me pongo nervioso”

Jordi González volvió este sábado 27 de septiembre a TV3 por la puerta grande. El veterano presentador debutó como nuevo director y conductor de 'Col·lapse', el programa de entrevistas y debate que hasta ahora estaba en manos de Ricard Ustrell. Casi 30 años después de abandonar la cadena catalana, el comunicador regresó a su tierra tras haber pasado por los principales formatos de Telecinco, Antena 3 y TVE.

El inicio de la gala fue especialmente emotivo. “Nueve mil ciento veinticinco noches después, en mi lengua y en TV3, os digo: ¡Buenas noches!”, exclamó con la mano en el corazón, visiblemente emocionado por el reencuentro con el público catalán. Apenas unos segundos después, González recibía en el plató a Marta Torné, la primera invitada de esta nueva temporada, a quien no dudó en confesar sus nervios: “Cuarenta años haciendo esto... y todavía me pongo nervioso”.

La emoción fue compartida con la propia Torné, que admitió sentir lo mismo en una noche marcada por la nostalgia y el regreso de uno de los grandes nombres de la televisión. Además, en este primer programa también pasaron por el set la periodista y activista LGTBI Valeria Vegas, el doctor Manuel Sans Segarra, investigador de experiencias cercanas a la muerte —tema que el propio presentador vivió en primera persona hace unos meses—, y el periodista Albert Montagut.

No faltó tampoco la actualidad internacional, con una mesa de debate moderada por González en la que se abordaron las últimas polémicas en torno a Donald Trump.

El estreno de esta nueva etapa de 'Col·lapse' marca un regreso histórico para Jordi González, que vuelve a la cadena que le vio nacer como comunicador y lo hace con la mezcla de emoción, veteranía y nervio que siempre le han caracterizado.