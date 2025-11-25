Antena 3 arranca el rodaje de 'A la deriva', su nueva serie con Paula Echevarría donde un naufragio es solo el principio

Antena 3 viajará hasta la década de los 70 y sumergirá al público en un extraño misterio con su nueva apuesta original para el prime time, la serie 'A la deriva'. Producida por Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV, con la participación de Atresmedia, acaba de comenzar su rodaje con grandes rostros de la ficción española como Paula Echevarría o Daniel Grao.

La serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

Por un lado, Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, 'A la deriva' se grabará en distintos escenarios de Canarias y Madrid y contará con 10 episodios que durarán 50 minutos. El reparto lo completan intérpretes como Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez y Natalia Huarte.

A ellos se suman Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán.

La trama

La historia de 'A la deriva' se desarrolla en 1970, en el humilde pueblo pesquero de Bastuel, donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. Tras la tragedia, no se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por el trágico suceso.

Hubo madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. En definitiva, un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y "los resucitados" son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres, sino también conflictos y secretos que creían enterrados.