Squirrel lanza un nuevo canal de ficción en abierto a partir del 1 de enero de 2026

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la televisión en abierto contará con un nuevo canal, que tendrá cobertura nacional a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y formará parte de Squirrel Media, el tercer operador televisivo privado en abierto, que este martes ha anunciado su lanzamiento.

Aunque aún se desconoce el nombre, este canal será gratuito, se distribuirá en las principales plataformas de televisión del país y llegará con la premisa de ofrecer entretenimiento mediante contenidos de ficción, según ha comunicado el grupo tecnológico y de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En cuanto a la programación, la compañía ha detallado que ha sido "cuidadosamente" seleccionada para garantizar "diversidad, calidad y el máximo atractivo" para la audiencia.

Para el lanzamiento de este proyecto, Squirrel utilizará uno de los dos servicios de difusión gestionados por NET TV, sociedad participada en un 75% y que opera actualmente dos canales en abierto con cobertura nacional, Squirrel y Paramount, y cuya licencia TDT ha sido recientemente renovada hasta 2040. Sin embargo, Paramount dejará de emitir en la TDT en España a finales de 2025.

"La puesta en marcha de este nuevo canal supondrá una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos", ha informado.

La incorporación de este nuevo canal llega un año después del estreno de Squirrel, un canal dedicado al cine que sustituyó a Disney Channel y empezó a competir directamente con Be Mad, de Mediaset, y Paramount Network, los otros espacios televisivos en abierto dedicados al cine en España.

Asimismo, el grupo de comunicación ha apuntado que este lanzamiento "se enmarca en la estrategia corporativa de maximizar las sinergias entre todas las áreas de negocio y poner en valor el conjunto del catálogo audiovisual del Grupo, con el objetivo de reforzar y consolidar su vertical de Network, monetizando diariamente todos los títulos y propiedades intelectuales de la compañía", así como espera incrementar "de manera significativa" su cuota de pantalla en 2026 y ejercicios posteriores.