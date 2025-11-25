La tía Ofelia ya tiene rostro y será Eva Green quien asuma el papel en la tercera temporada de 'Miércoles'

La tía Ofelia Addams apareció al final de la segunda temporada de 'Miércoles', en una escena de lo más misteriosa donde escribía "Miércoles debe morir" y las cámaras tan solo captaban su espalda, dejando a los seguidores de la serie con el "hype" por las nubes sobre quién podría ser la actriz que se metiera en la piel de este problemático miembro de la familia Addams. Unos meses después, Netflix ha despejado todas las dudas anunciando a la actriz francesa Eva Green.

La intérprete, que ya ha colaborado en diversas ocasiones con Tim Burton, director de la ficción con Jenna Ortega como protagonista, se encargará de dar vida a la hermana supuestamente desaparecida de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) y que será un personaje regular en la tercera temporada, que ya está en producción. Un anuncio que pone fin a las especulaciones y las teorías de los fans sobre la posibilidad de que pudiera ser Rosalyn Rottwood (Lady Gaga).

La actriz, que interpretó a Miss Alma Lefay Peregrine en 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', no ha ocultado su ilusión por unirse a la serie: "Es un mundo tan deliciosamente oscuro e ingenioso que estoy deseando aportar mi propio toque de locura a la familia Addams".

Asimismo, los creadores, showrunners y guionistas Al Gough y Miles Millar han defendido el fichaje de Green, detallando que la actriz "siempre ha aportado una presencia estimulante y singular a la pantalla: elegante, cautivadora y maravillosamente impredecible", Unas cualidades que "la convierten en la elección perfecta". "Estamos emocionados por ver cómo transforma el papel y expande el mundo de Miércoles", han añadido.

La historia de la tía Ofelia

El espectro de la tía Ofelia ha estado presente durante mucho tiempo en la ficción. Se trata de una mujer aguerrida como su sobrina, que ha llevado sus habilidades psíquicas al límite, e incluso más allá. De hecho, fue internada en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill por su madre y la de Morticia, Hester Frump, antes de escapar.

Lo que supone un paralelismo con la pérdida de habilidades psíquicas de Miércoles. Cuando Morticia le entrega el viejo diario de Ofelia al final de la segunda entrega, sus poderes regresan en forma de una visión terrible: Ofelia encerrada en una habitación similar a una mazmorra en la mansión de la abuela Hester.