Jorge Cadaval, de los Morancos, se queda sin piscina porque "había un mojón en el agua"

El cómico de Los Morancos relató en el programa "Y ahora Sonsoles" su insólita experiencia: "Fui a darme un baño y el socorrista me paró diciendo: 'No puede entrar, hay un mojón flotando'". Su testimonio ilustra una alarmante tendencia juvenil que ha convertido el acto de defecar en piscinas públicas en un peligroso desafío en redes sociales. Las autoridades sanitarias alertan que este fenómeno ya afecta a comunidades como Andalucía, Madrid y Cataluña.

Un riesgo sanitario con consecuencias graves

Los especialistas advierten que las heces humanas en piscinas contienen bacterias como Escherichia coli y norovirus, capaces de desencadenar brotes de enfermedades gastrointestinales. Los cierres preventivos obligan a vaciar y desinfectar completamente las instalaciones, un proceso que tarda días y cuesta miles de euros.

Las administraciones han reforzado la vigilancia con más socorristas y cámaras, mientras estudian sanciones económicas y penales para infractores. En Barcelona, la policía local identificó a tres adolescentes que filmaban sus actos para TikTok, quienes enfrentarán multas de hasta 750 euros.

Cadaval, aún sorprendido por el incidente, aprovechó su plataforma televisiva para lanzar una crítica mordaz: "Esto no es gracioso, es una guarrada que nos deja sin espacios de ocio". Su denuncia coincide con campañas de concienciación en institutos, donde explican cómo un "reto" aparentemente inocuo puede derivar en demandas por daños a la salud.

La solución, insisten las autoridades, requiere combinar vigilancia, educación y consecuencias legales para quienes convierten la higiene pública en un juego peligroso.