Tras su video viral, el "guiri definitivo" dice que es un "tipo normal" de Newcastle

Con su flequillo bowl, gafas de sol, collar dorado y sonrisa descomunal, Kay (26 años) se convirtió en meme global tras un video en una discoteca de Ibiza que acumula millones de reproducciones. Apodado "el guiri definitivo", su estética lo ha situado al nivel de iconos virales como Salt Bae. Pero tras la explosión mediática, que le ha reportado más de 20.000 seguidores en Instagram, Kay insiste en mantener los pies en la tierra.

De viral a profesional

El salto cualitativo en su carrera llegó con la firma con el representante de celebridades como Joey Essex, rostro conocido de The Only Way Is Essex y I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!. Esta alianza estratégica, que incluye a figuras de Love Island y Gogglebox, apunta a transformar su fama efímera en un proyecto sólido. El respaldo profesional evidencia que su imagen trasciende el meme: es un producto cultural con potencial en la industria del espectáculo.

Frente al aluvión de atención, Kay se define sin artificios: "Solo soy un tío normal de Newcastle". Este mensaje de autenticidad, publicado para sus seguidores, va acompañado de un compromiso. Su perfil bajo contrasta con su creciente relevancia en Ibiza, donde ha sido fotografiado junto a Tony Truman, copropietario del exclusivo club Ocean Beach, símbolo del jet set isleño.

Más allá del baile o el look excéntrico, Kay encarna la metamorfosis digital del siglo XXI: un "chico normal" catapultado a icono pop por el algoritmo. Su historia revela cómo las redes redefinen la fama, donde la autenticidad se cotiza al alza.