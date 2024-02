Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su regreso a Mediaset y su pérdida de camerino: "¿Qué pretendía? ¿Qué me guardaran ausencia?"

La vuelta del presentadorJorge Javier Vázquez a Mediasetha acaparado hasta portadas de revista, especialmente este miércoles 14 de febrero. El de Badalona ha vuelto aprovechar su espacio en la revista Lecturas para hablar de su situación laboral y personal además de señalar a un medio que informó que su contrato con la empresa de comunicación había finalizado.

El presentador Jorge Javier Vázquez Gtres

“Se ofrecían tantos datos de mi contrato cercanos a la realidad que la noticia tenía altas dosis de verosimilitud. Hasta yo dudé", comenzaba escribiendo el presentador. "Con el tiempo descubrí que El Confidencial fue el medio escogido para intoxicar", señalando también que "el intermediario o la intermediaria trabajaba de manera muy activa durante la época de la lúgubre policía patriótica", sin llegar a nombrar a nadie en concreto. continuaba escribiendo afirmando que "el intermediario o la intermediaria trabajaba de manera muy activa durante la época de la lúgubre policía patriótica", sin llegar a nombrar a nadie en concreto.

Vázquez no ha querido dejarse nada en el tintero y ha hablado hasta de cómo ha sido su regreso a la que fue su casa, y será hasta verano de 2025, y el saber que ya no tiene camerino. “No pisaba la cadena desde que se me reuniera tras la cancelación de 'Cuentos chinos'. Mi camerino era el cuatro y tenía hasta mi nombre", señalaba.

Jorge Javier Vázquez Gtres

A pesar de todo afirma que tras tanto tiempo de ausencia es normal que se lo hayan asignado a otro presentador o presentadora. "Me pareció lo más lógico del mundo. ¿Qué pretendía? ¿Qué me guardaran ausencia? El cuarto fue mi camerino pero ya no lo es y dudo que vuelva a serlo porque con 'Supervivientes' solo iré una vez por semana".

Antes de finalizar, el que fuera el presentador estrella de Telecinco ha vuelto a pisar el plató donde ‘Sálvame’ estuvo en emisión durante 14 años (desde septiembre de 2023 es el de 'TardeAR') ya que tuvo que hacerse las fotos para la promoción de ‘Supervivientes 2024’. "Instalaron ahí el set para hacer las fotos. No tuve escapatoria", contaba para confesar que se encontró con Eva Espejo, directora de ‘Fiesta’, y con la que se ha reconciliado.

Jorge Javier Vázquez Mediaset

"Vuelvo con ganas de trabajar. Vuelvo con ganas de pasármelo bien. Vuelvo porque tengo un contrato que cumplir hasta finales de julio de 2025. Y aunque desde siempre lo he tenido muy claro porque así me lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, vuelvo sabiendo que mañana puede que alguien, o yo mismo, no quiera volver. O no quieren que vuelva", concluye en su blog mostrando que está preparado para lo que venga.