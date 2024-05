Juan del Val carga contra Nebulossa y sus 30 puntos en Eurovisión 2024: "No era una buena propuesta"

En el último programa emitió de 'La Roca' en laSexta se abordó el tema de Eurovisión 2024, el tema del fin de semana por las diferentes polémicas rodearon al festival musical. Durante el programa, Juan del Val no escatimó en críticas hacia la representante española, Nebulossa, quien quedó en el puesto 22 de 25 participantes en el concurso.

En medio de la discusión, Nuria Roca intentó destacar aspectos positivos de la actuación de "Zorra", considerando que su canción "tenía potencial como himno, a pesar del decepcionante resultado" en la competición. Sin embargo, Juan del Val fue contundente en su opinión, calificando el puesto obtenido como "una mierda".

El escritor no solo cuestionó el lugar en la clasificación, sino también la propuesta artística de Nebulossa, describiéndola como "poco interesante" y criticando tanto su desempeño vocal como su capacidad para el espectáculo. "Es una canción que puede ser pegadiza en los bares, pero como propuesta televisiva y de espectáculo, pues no. Y luego también la artista, que tampoco es una gran cantante y tampoco baila. No es una buena propuesta", afirmó.

Mientras tanto, Nuria Roca salió en defensa del grupo alicantino, destacando la entrega del público durante su actuación y recordando que España recibió solo 11 puntos en el televoto: "La actuación que hizo fue la que se esperaba. No había sorpresas. Viendo la actuación en directo, porque yo me vi todas las actuaciones, sí que me sorprendió que al público lo veía bastante entregado, coreaban mucho el tema y sí que parecía que gustaba". Aunque reconoció que Chanel obtuvo un puntaje mucho más alto, Roca elogió el desempeño de Nebulossa dadas las circunstancias: "Yo me llevé un chasco... Chanel, para que tengáis una referencia, recibió 459 puntos".

Berni Barrachina también respaldó la actuación de Nebulossa, destacando la competencia en el evento y argumentando que ella cumplió con lo esperado: "Eso es cierto y los datos lo avalan. Nos costará mucho volver a llevar una propuesta parecida. Nebulossa lo hizo estupendamente, como lo tenía que hacer. Muy bien". Sin embargo, Juan del Val insistió en sus críticas, señalando el resultado final: "Tan bien no lo haría si quedó la 22".