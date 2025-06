Lara Álvarez ya tiene fecha para revolucionar tus noches

RTVE se mete de lleno en el territorio del quiz show con “La conexión”, un nuevo concurso que promete combinar agilidad mental, memoria, intuición y una pizca de suerte. Lo presenta Lara Álvarez y se estrena el miércoles 25 de junio en La 1, justo después de “La Revuelta”. Pero antes de que te dejes deslumbrar por su puesta en escena o su envoltorio de “todo está conectado”, conviene mirar más allá de la nota de prensa.

La mecánica es curiosa: cinco concursantes responden a preguntas variadas que aparentemente no tienen mucho en común... hasta que las respuestas revelan un patrón oculto. Ahí entra “la conexión final”, una especie de enigma maestro que solo uno podrá resolver. El reto: unir todas las piezas y dar con la palabra o concepto que las agrupa. Puede ser un lugar, un personaje famoso, un objeto o una idea.

Este formato es la adaptación española de “The Connection”, concurso que lleva cuatro temporadas en la televisión pública neerlandesa NP01. Es decir, viene avalado por éxito internacional, pero RTVE le pone sello propio. La escenografía combina elementos físicos con realidad aumentada, en una apuesta que quiere ser tan atractiva visualmente como desafiante en lo mental.

¿El objetivo? Que no puedas despegarte del sofá. Cada semana hay 3.000 euros en juego, además del pase a la final, donde te puedes llevar 40.000. Eso sí, hay trampa: si el ganador no da con la conexión final, ese dinero se acumula. Así que a veces es mejor no ganar hoy para forrarse mañana.

Detrás está Satisfaction Iberia, la misma productora que ha creado para RTVE programas como “The Floor” (con buenos datos en la noche de los miércoles) y el aún por estrenar “Trivial Pursuit”. Un indicio claro de que la cadena pública quiere consolidar su franja de concursos, y recuperar parte del terreno perdido frente a las privadas.

Lo más llamativo es cómo “La conexión” se presenta como una propuesta “única”, cuando el formato —aunque muy bien empaquetado— sigue la estela de concursos como “¡Boom!”, “Pasapalabra” o incluso “Saber y ganar”: preguntas de cultura general, eliminación progresiva y tensión creciente. La novedad radica en la vuelta de tuerca final, ese momento eureka donde todo cobra sentido... o no.

¿Funciona? La respuesta, claro, dependerá del espectador. RTVE tiene ante sí el reto de demostrar que un formato importado puede conquistar también al público español, en un horario donde la oferta no da tregua. Lo que sí parece claro es que, con Lara Álvarez al frente y un decorado que impresiona, al menos intentarán no pasar desapercibidos.

“La conexión” quiere ser ese programa que veas gritando las respuestas al televisor. La gran pregunta es: ¿logrará conectar contigo?