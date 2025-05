Leire Martínez opina sobre el huracán Melody y sale en su defensa: "No es justo"

Leire Martínez se ha pronunciado de manera tajante sobre la polémica relacionada con Melody y su paso por 'Eurovisión 2025'. Y es que después de que la artista quedase en el antepenúltimo puesto en el certamen, ha tenido que hacer frente a un aluvión de críticas. Sobre todo, por la decisión que tomó de apartarse durante unos días y cancelar sus compromisos profesionales.

Leire Martínez en la presentación de los Premios Dial Tenerife Gtres

Leire Martínez opina sobre la polémica relacionada con Melody

Algo, ante lo que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se ha mostrado de lo más contundente. "Creo que es mucha responsabilidad, no me gustaría estar en los zapatos de Melody ahora", ha dicho frente a los micrófonos de Europa Press. Del mismo modo, Leire asegura que es capaz de empatizar con la interprete de 'Esa Diva', y más teniendo en cuenta los ataques a los que debe hacer frente. "Creo que todo este revuelo no es del todo justo, y cuando no se va a ser muy justo casi prefiero quedarme en mi casa", ha opinado.

Melody en la Gran Final de Eurovisión Gtres

Además, la cantante ha dejado entrever que el puesto en que el que ha quedado Melody es lo de menos, ya que "en Eurovisión intervienen muchas más cosas más allá de lo musical". Y ha concluido agregando que "el día que realmente sea solo música, igual sí, pero hasta entonces yo creo que no".