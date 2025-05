Llàcer se rompe, Gisela clona a Chenoa y Ana Guerra arrasa: así fue la gala más intensa de "Tu cara me suena"

La cuarta gala de “Tu cara me suena 12” en Antena 3 fue una de las más intensas de la temporada. Ana Guerra logró la victoria por la mínima tras un reñido triple empate con Mikel Herzog Jr. y Melani García, gracias al voto del público. Lo hizo con una cuidada y sentida imitación de Alicia Keys, interpretando “No One” mientras tocaba hasta tres pianos distintos, en una actuación que combinó entrega vocal y gran sensibilidad escénica. El cierre de su número y posterior discurso sirvieron también para reivindicar la ayuda a quienes padecen ELA, enfermedad que afecta a su entorno familiar y a la que destinó los 3.000 euros del premio solidario. Un gesto que recordó la verdadera esencia del programa, como apuntó Manel Fuentes: “Nos olvidamos de que este programa va de ayudar a los demás”.

Pero no fue la única emoción de la noche. Mikel Herzog se metió en la piel de India Martínez con “Vencer al amor”, desplegando falsete y sentimiento en una interpretación tan íntima que rompió a Àngel Llàcer, visiblemente afectado. “Me he emocionado porque el arte emociona, y hoy me he dado cuenta de que si me hubiera muerto no habría visto lo que he visto hoy”, dijo entre lágrimas el jurado, que apareció al inicio con un cabestrillo tras una caída en la grabación de “Congelados”, su nuevo programa.

Gisela también dejó una huella especial con su imitación de Chenoa, con “Atrévete”. El número tuvo un componente personal añadido: la catalana imitaba a su amiga y compañera de “Operación Triunfo”, y lo hacía en el mismo plató que acogió aquella actuación original 24 años atrás. El resultado fue tan fiel que la propia Chenoa reconoció haber visto “todos los dejes”. El momento fue una muestra de cómo la complicidad puede convertirse en arte cuando hay cariño de por medio.

Melani García, una de las más consistentes de esta edición, brilló con “Be My Baby” de The Ronettes, ofreciendo una actuación precisa y poderosa que volvió a confirmar su nivel vocal. Quedó en ese triple empate del que salió victoriosa Ana Guerra, pero su rendimiento sigue siendo de los más destacados.

Por su parte, Yenesi volvió a sorprender al transformarse en Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, con el tema “Normal”. Lo hizo con un estilo desgarbado y punk que contrastó con sus actuaciones anteriores, demostrando su versatilidad. Aunque el jurado valoró muy bien su esfuerzo, volvió a quedarse sin recompensa clara en las votaciones. Esperansa Grasia tuvo más dificultades con Marisol y “Typical Spanish”. Su número, aunque simpático, le quedó algo grande en exigencia vocal, y ella misma admitió haber sufrido durante la actuación.

Manu Baqueiro interpretó “20 de abril” de Celtas Cortos, una canción que coincidía con su cumpleaños, pero a la que le faltó fuerza vocal. Eso sí, mantuvo la energía necesaria y el estilo del grupo original. Bertín Osborne, que asumió el reto de ser Frank Sinatra con “Fly Me to the Moon”, ofreció una versión elegante pero carente de solidez vocal. La crítica fue unánime en que le faltó proyección, aunque Llàcer reconoció que había elevado el caché del plató.

Goyo Jiménez, que esta temporada ha demostrado una evolución notable, se lució con una interpretación de “Este” de Alfa y Nfasis, acompañado por Sergio Alcover. El humorista supo mantener el tipo en un tema que podía haberle superado, y logró salir airoso con buena actitud. Cerró la gala con una imagen sólida, muy distinta a la de su primera aparición.

La gala tuvo también su momento promocional con la aparición de Juanra Bonet, que irrumpió en el plató con encapuchados para presentar “Traitors”, su nuevo reality, antes de sumarse a una actuación musical con el estilo irreverente que le caracteriza. Fue un guiño bien integrado en el show, que sirvió de preámbulo al momento más esperado: el pulsador.

Las imitaciones para la quinta gala quedaron así definidas, con sorpresas incluidas: Yenesi deberá hacer de Ricky Martin y Kylie Minogue en la casilla “Trae a un amigo”, mientras que Esperansa Grasia compartirá escenario como Emilia y Tini. Goyo Jiménez activó el “Te lo robo” y se quedó con el Raphael que le había tocado a Bertín Osborne, que terminó recibiendo a Kiss como nueva misión. Mikel Herzog Jr. se enfrentará a Dani Fernández, Melani a The Rasmus, Manu Baqueiro será Ryan Paris, Gisela encarnará a Rigoberta Bandini y Ana Guerra cambiará totalmente de registro con Rosana.

Así, la duodécima edición de “Tu cara me suena” sigue consolidando una temporada repleta de talento, emoción y sorpresas, con una Ana Guerra en estado de gracia y un casting que no deja de crecer en nivel y complicidad.