Mamen Mendizábal y Jordi Évole muestran su apoyo a Silvia Itxaurrondo tras lo ocurrido con Alberto Núñez Feijóo

Las campañas electorales están llegando a su fin no sin antes protagonizar momentos televisivos bastante impactantes. Este es el caso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien visitó el pasado lunes 17 de julio el espacio de RTVE, ‘La Hora de La 1’, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

Intxaurrondo y Núñez Feijóo acabaron debatiendo sobre la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. La presentadora, tras los datos inexactos dados por el líder del PP, no dudó en tacharlos de "incorrectos ".’’Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado en la cámara’’ eran las palabras exactas que el gallego pronunciaba. ‘’No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en 2016’’, le respondió la conductora.

A pesar de este cruce de informaciones, segundos más tarde, volvió a protagonizarse otro momento cuando Feijóo afirmó días antes que el caso Pegasus fue archivado por la falta de colaboración dePedro Sánchez. ‘’Dijo que el caso Pegasus se cerró porque el Presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su profesión, de su trayectoria y su nivel puede difundir sin contrastar una información que compromete la seguridad nacional y del Estado'', le soltó con firmeza la periodista.

El líder del Partido Popular tras esta acusación se amparó en un famoso teletipo de una agencia de noticias cuyo nombre no recordaba. Intxaurrondo volvió a demostrar su profesionalidad haciendo periodismo de investigación y buscando dicho teletipo que resultó que no existía.

Ante estos sucesos muchos compañeros de profesión de la de Baracaldo no han dudado en comentar su profesionalidad. ‘’Los peores 5 minutos de Feijoo en toda la campaña. Una periodista de TVE @SIntxaurrondo haciendo las preguntas que tocan… y rebatiendo con datos’’, eran las palabras que Jordi Évole dejaba reflejadas en su perfil de Twitter.

''Lo de @SIntxaurrondo hoy ha sido increíble. Un ejercicio profesional de 10 sosegado y elegante’’, escribía también en la misma red social Mamen Mendizábal, la presentadora también de laSexta, al igual que Évole.