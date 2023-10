Mariano César: «Hay un cariño del público latinoamericano a las series españolas»

Mariano César lleva 30 años en la industria de la televisión y en 2021 asumió el cargo de Líder de Contenidos de Entretenimiento General para América Latina y US Hispanic en Warner Bros. Discovery. Durante su participación en una keynote sobre tendencias televisivas en el Festival Iberseries & Platino Industria en Madrid, le preguntamos por tres de los grandes proyectos de la plataforma que incluye HBO Max.

Hábleme de la serie «Como agua para chocolate», ¿premio seguro?

Estamos en etapa de producción; ya está grabándose, son las primeras semanas de rodaje. Es premio seguro..., seguro no hay ningún éxito. Te digo por qué creo que sí lo va a ser y por qué le tenemos mucha fe y mucho entusiasmo. La novela de Laura Esquivel para su época tocó muchos puntos que hoy en día son aún más relevantes. Obviamente, más allá de enmarcarse dentro de tendencias literarias como el realismo mágico, creo que tienen que ver con el empoderamiento femenino, con el valor de la comida, con el valor de la comida como sanación y cómo está relacionado con el amor y las relaciones.

El tema de la comida es muy de la cultura iberoamericana.

Creo que sí, y que hoy en día hasta quizá parece más obvio, porque ahora la comida ha tomado un nivel de protagonismo que no tenía cuando la novela se publicó originalmente. Pero eso es lo que hizo que sea tan innovador y tan disruptivo para su momento, pero lo hace tan relevante hoy. Con lo cual, si somos buenos en la ejecución, en obviamente actualizarlo sin perder la esencia original, que creo que el equipo con Julián de Tavira en la dirección, estoy seguro que lo va a lograr con buenos talentos, con una buena reconstrucción de época, creo que conecta el mundo de la Revolución Mexicana con la comida, con estos temas que hoy en día son tan relevantes.

Habéis conseguido que vuelva todo el elenco de «Ciudad de Dios» para una segunda parte.

Hay una gran parte del elenco, porque tiene que ver con, digamos, una segunda parte, con lo que pasa con esa historia 20 años después. Primero, es interesante conectar con los talentos creadores que estuvieron originalmente en el proyecto. Entonces, Fernando Meirelles está como productor, a su vez con nuevos valores en la dirección como Aly Muritiba, y ver personajes que se convirtieron en clásicos como Buscapé, qué pasó 20 años después. Y tiene un importante grado de actualización, porque creo que hay como tensiones sociales que retrataba la película original, que, la realidad es que en Latinoamérica siguen estando presentes ese alto grado de conflictividad, esa relación entre narcotráfico y pobreza. Pero a la vez, la nueva historia revitaliza esa trama, también hablando de una resistencia más colectiva ante ese fenómeno. Ese es un nuevo ángulo que los autores, los creadores y todos los que están detrás del proyecto le han imprimido a esta nueva serie.

Otro gran proyecto es la serie sobre Roberto Bolaños, «Chespirito».

Tiene un enfoque diferente, porque en este caso vamos a contar la vida del genio, detrás de esas propiedades intelectuales que, como tú dices, viajaron a un mundo de habla hispana, incluso en Brasil, donde el Chavo es conocido como Chávez, y lo tomaban como un personaje brasileiro. O sea, el grado de viaje a través de las fronteras y de permanencia a través de décadas es inédito. Nos fascinó la historia, es un proyecto que la compañía THR3 Media Group nos alcanzó y en donde todavía no ha entrado en producción, estamos haciendo el cásting para encontrar las personas correctas para interpretar a cada uno de los personajes.

Aquí podemos hablar de un "cadáver fresco" porque todavía hay gente intentando sacar tajada. ¿No estaba el personaje de Florinda en un lío con vosotros?

Pues no puedo obviamente hacer ninguna declaración al respecto. Nosotros estamos trabajando con Roberto Gómez Fernández, que es su hijo y con el que está contando esta historia. Creemos que es como un buen ángulo para acercarnos. Sabemos que los proyectos a veces tocan sensibilidades, sería raro y es imposible ignorar eso, pero confiamos en que se van a ir resolviendo esos conflictos antes del lanzamiento de la serie.

Ha dicho en su ponencia que el contenido no tiene que funcionar igual en dos plataformas distintas.

Está claro que hemos aprendido y se han aprendido muchas cosas y que este camino recién inicia. Creo que la exclusividad ha sido y sigue siendo súper importante, pero las compañías están abiertas a monetizar sus contenidos, incluyendo también la venta a terceros, y eso es algo que estoy seguro que va a revitalizar nuestro negocio y nuestra forma de monetizar el contenido. Hoy en día, te hablo de un ejemplo que tiene que ver con las novelas en el sentido de es algo que hemos aprendido, que quizás no era lo que se esperaba del mundo del streaming. Muchas no esperaban eso de un una marca, de una plataforma que lleva la marca HBO en su título, por más que ahora va a cambiar a Max. Y sin embargo, hemos encontrado que cuando apuntamos a las novelas de mejor factura, de mejor realización, con los que están marcando tendencias, como las novelas turcas, coreanas, pero también novelas españolas, las que vamos a estrenar ahora. Creo que en ese momento es que también podían ser exitosas. Ahora, ¿va a ser todo exitoso en todos lados?, por supuesto que no, como no lo era antes. Entonces, sabemos que no tiene que ver con géneros. Pero una cosa que hemos aprendido también, hablando un poco de la exclusividad, es que hay novelas que han sido súper exitosas en nuestra plataforma y que cuando se ven venden en determinado mercado a un canal de Free TV es aún más exitoso; que hay cosas que se retroalimentan. Tienen que ver también con el contenido de niños que está en la plataforma, están los canales lineales, y eso incrementa el conocimiento del título por parte de la audiencia e incrementa el consumo. Con lo cual, no aplica, no es la misma verdad, no es el mismo modelo de negocio ni estrategia para todos los géneros, pero por lo menos en estos dos ejemplos que te digo, que tienen que ver con el contenido de niños o con las novelas, hemos visto que en cuanto más lugares está, mejor le va. Obviamente, somos un poquito más celosos de la exclusividad contra otras plataformas de streaming y creemos que somos más complementarios contra canales de cable lineales o contra canales de Free TV, y en eso somos cuidadosos. Pero sí hemos aprendido que no significa lo mismo exclusividad en todos los géneros.

¿Vais a apostar por series españolas? ¿Serán estrenos o segundas vidas?

Van a ser primeras vidas en Latinoamérica, pero son segundas vidas de contenidos como «La promesa» o «Dos vidas» que se han estrenado aquí.

¿Interesamos al mercado latinoamericano?

Personalmente, tengo una predilección por las series españolas, porque me he criado en mi infancia en Argentina con los grandes clásicos desde «Anillos de Oro» hasta «Cañas y Barro» y «Los gozos y las Sombras», así de viejo soy. Creo que no solo hay una apertura, hay un cariño del público latinoamericano a las series españolas. Eso personalmente. Como compañía, nosotros tenemos un HBO España produciendo cosas que son maravillosas. La serie «Patria», te aseguro que ha tenido un recorrido internacional espectacular. Estamos en estos días a punto de lanzar la segunda temporada de «30 monedas». A España le prestamos especial ojo y logramos programarlo en el mismo día, a la misma hora, esas cosas que se hacen, que son obvias para el contenido de Estados Unidos, tratamos también de hacerlo con España, que sean estrenos globales simultáneos. Desde el punto de vista de la industria, creo que se está viendo un montón de contenido español. España tiene muchas décadas de conexión con Latinoamérica, pero no puedo asegurar que todo el contenido español vaya a tener una ventana de exhibición, aún cuando sigue siendo súper prioritario en América Latina.