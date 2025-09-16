Más de 30.000 personas firman para que "España se retire de Eurovisión si participa Israel"

Este martes Radio Televisión Española vota en su Consejo de Administración si España debería participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 en Viena, Austria, en una iniciativa promovida por el presidente del Ente, José Pablo López. Además, hoy se ha conocido una petición popular de recogida de firmas para que "España se retire de Eurovisión si participa Israel".

"El pueblo español ha dado un ejemplo de dignidad, de capacidad de organización, de tesón y de desobediencia civil para denunciar el genocidio en La Vuelta Ciclista a España", comienza el escrito albergado en la página https://actionnetwork.org/ y perteneciente a la agrupación Sumar. El texto apunta a que "sin movilizaciones como estas no habríamos conseguido sacar adelante las propuestas que Sumar exigió al PSOE y que ya fueron anunciadas por el Presidente, como el embargo de armas a Israel o la retirada de la embajadora".

Sin embargo, la inciativa asegura que se necesita "hacer más" y vuelven a "exigir" que en España y en Europa" se rompan "las relaciones comerciales con Israel y la imposición de sanciones. Ha llegado el momento de dar otro paso". Añaden que otros países como Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos "ya han anunciado que se retirarán del Festival de Eurovisión si Israel mantiene su participación", y solicitan con el escrito que "nuestro país debe hacer lo mismo". Según la formación política, "el Estado de Israel está utilizando Eurovision como plataforma de blanqueamiento y normalización del genocidio y debemos ser muy claras al respecto. No hay normalidad en medio de un genocidio. No hay normalidad cuando se asesinan niños y niñas, periodistas y civiles. No puede haberla". Y lanza su alegato: "España debe retirarse de Eurovisión si participa Israel". Hasta el momento han sumado más de 31.000 personas de un objetivo general de 35.000 y destinado a RTVE.