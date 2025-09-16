Los expertos lo tienen claro: 4 películas de Prime Video que superan el 9 y no te puedes perder

Septiembre de 2025 ha traído consigo una selección destacada de películas en Prime Video que han conquistado a la crítica.

Estas cuatro producciones no solo han obtenido calificaciones superiores al 90% en plataformas como Rotten Tomatoes, sino que todos los que las ven están de acuerdo en que también ofrecen una experiencia cinematográfica única.

Black Bag (2025) – Un thriller de espionaje que redefine el género

Dirigida por Steven Soderbergh, Black Bag destaca por su trama intrigante y giros inesperados. La película sigue al agente de contrainteligencia George Woodhouse, interpretado por Michael Fassbender, quien se ve obligado a investigar a su propia esposa, interpretada por Cate Blanchett, tras una filtración de información sensible.

Con una calificación del 96% en Rotten Tomatoes, ha sido elogiada por su narrativa tensa y actuaciones sobresalientes.

Creed (2015) – La saga de Rocky continúa con fuerza

Aunque no es una novedad de septiembre, Creed sigue siendo una de las películas más aclamadas en Prime Video.

Con una calificación del 95% en Rotten Tomatoes, esta entrega dirigida por Ryan Coogler presenta a Michael B. Jordan como Adonis Creed, hijo del legendario Apollo. La película combina emocionantes secuencias de boxeo con una profunda exploración emocional, consolidándose como una de las mejores de la franquicia.

Pulp Fiction (1994) – El clásico de Tarantino que nunca pasa de moda

Considerada una obra maestra del cine contemporáneo,Pulp Fiction mantiene una calificación del 92% en Rotten Tomatoes.

La película entrelaza varias historias en Los Ángeles, presentando a personajes memorables y diálogos agudos. Dirigida por Quentin Tarantino, su estilo único y narrativa no lineal han influido en generaciones de cineastas.

Pulp Fiction LR

Blow Out (1981) – Un thriller psicológico que merece ser redescubierto

Dirigida por Brian De Palma, Blow Out es un thriller psicológico que ha ganado reconocimiento con el tiempo. La película sigue a un técnico de sonido, interpretado por John Travolta, que se ve involucrado en una conspiración tras grabar accidentalmente un asesinato.

Con una calificación del 88% en Rotten Tomatoes, ha sido elogiada por su atmósfera tensa y narrativa absorbente.

¿Por qué ver estas películas?

Desde thrillers de espionaje hasta dramas emocionales y clásicos atemporales, Prime Video ha reunido una selección que satisface todos los gustos.

Si buscas contenido de calidad respaldado por la crítica, estas opciones son imprescindibles en tu lista.