Montenegro apuesta por Nina Žižić en Eurovisión tras la polémica con NeonoeN

Segunda oportunidad para Nina Žižić. La cantante montenegrina ha sido seleccionada para representar a su país en Eurovisión 2025 tras la polémica renuncia de NeonoeN, ganadores del "Montesong" con su canción "Clickbait". La decisión llega después de que se desvelara que el tema incumplía las normas de la UER, al haberse interpretado en público antes del 1 de septiembre de 2024, lo que invalidó su candidatura.

Celebrado el pasado 27 de noviembre, el 'Montesong' reunió a 16 participantes y marcó el regreso de Montenegro a las preselecciones nacionales. NeonoeN lideró la votación final por un estrecho margen, mientras que Nina Žižić, segunda clasificada, obtuvo el favor del jurado. La polémica sobre "Clickbait" no tardó en surgir, y ante el riesgo de descalificación oficial, la banda optó por retirarse, dejando el camino libre para la decisión de RTCG, que confirmó esta semana a Nina como abanderada.

Žižić no es una novata en el escenario eurovisivo. En 2013 representó a Montenegro junto al grupo Who See con la canción "Igranka", que a pesar de su impactante puesta en escena, quedó a las puertas de la final. Esta vez, regresa en solitario con "Dobro Došli", una balada cargada de emociones que presentó en el 'Montesong' con una interpretación sobria y unas manos pintadas de plata que simbolizaban el mensaje de la canción.

El tema, cuyo título significa "Bienvenidos" en montenegrino, refleja el deseo de unión y hospitalidad de un país que busca hacerse notar en el certamen. Su minimalismo en escena contrasta con las elaboradas coreografías de otros participantes, lo que podría jugar a su favor en un año donde la autenticidad está en alza entre los fans de Eurovisión.

Montenegro competirá en Basilea con la esperanza de mejorar sus resultados históricos y alcanzar una nueva final. Para Nina Žižić, esta oportunidad no solo marca su regreso, sino también una reivindicación de su lugar en la escena musical internacional.