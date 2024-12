Muere el actor Wayne Northrop ("Dinastía"), a los 77 años

Wayne Northrop , el actor conocido por sus papeles en "Dinastía" y "Days of Our Lives" ha fallecido a los 77 años. La publicista de la estrella de telenovelas, Cynthia Snyder, le dijo a "Deadline" que el actor murió el viernes en su hogar de Woodland Hills Home después de una lucha de años contra el Alzheimer.

“A Wayne le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano hace 6 años. Dio su último suspiro en los brazos de su familia”, dijo la esposa de Wayne, la actriz Lynn Herring Northrop, en un comunicado. “Queremos agradecer al lugar más cariñoso y maravilloso, The Motion Picture and Television Home, por cuidarlo tan bien. Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio. Fue esposo durante 43 años, el mejor padre para sus dos hijos, Hank y Grady, y un ranchero que amaba a sus vacas y era amigo de muchos”.

Northrop apareció en más de 1.000 episodios de "Days of Our Lives", primero como el detective Roman Brady y luego como el Dr. Alex North. En "Dinastía", interpretó a Michael Culhane, chofer del magnate petrolero Blake Carrington. Northrop también apareció en otras series como "LA Law," "Hotel", "You Are the Jury" y "Cold Case".

Wayne Northrop nació el 12 de abril de 1947, en Sumner, Washington. Se graduó en comunicaciones en la Universidad de Washington antes de asistir a clases de interpretación en el Seattle Community College y mudarse a Los Ángeles para seguir una carrera como actor. Se casó con Lynn Herring Northrop en 1981, y posteriormente la pareja compró un rancho de ganado en funcionamiento en Raymond, California. En 2008, él y su esposa compraron la casa más antigua de Raymond, construida en 1886, y la convirtieron en un museo que ahora figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.