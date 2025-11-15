Muere John Beam, entrenador y estrella de "Las Chance U" de Netflix, en el tiroteo de Oakland

John Beam, legendario entrenador de fútbol americano y figura central en la serie documental “Last Chance U” de Netflix, falleció el viernes 14 de noviembre de 2025 tras ser víctima de un tiroteo en el campus de Laney College, Oakland, California. La comunidad deportiva y la ciudad entera de Oakland se encuentran conmocionadas por la pérdida de quien fue mucho más que un técnico: Beam representó durante más de cuatro décadas el espíritu de superación y respaldo social que distingue a este deporte en ámbitos educativos y marginales.​

El trágico suceso ocurrió el jueves 13 de noviembre. Beam, de 66 años, fue baleado en las instalaciones de Laney College, donde ejercía como director atlético y, hasta su retiro en 2024, como entrenador principal del equipo de fútbol americano. Las autoridades informaron que el ataque fue un acto dirigido por el sospechoso Cedric Irving Jr., quien tenía antecedentes de conexión indirecta con Beam, pues jugó fútbol en Skyline High School donde Beam trabajó años atrás. Irving fue arrestado sin incidentes en una estación de tren y será procesado por cargos de asesinato y porte de arma oculta.​​

La muerte de Beam ha desatado una oleada de dolor y homenajes en redes sociales y en las calles de Oakland. Frente al hospital donde fue atendido se realizó una vigilia multitudinaria en la que exjugadores, amigos y autoridades locales remarcaron el profundo impacto positivo del entrenador en generaciones de jóvenes. Dos de sus pupilos más destacados, Nahshon y Rejzohn Wright—actualmente jugadores de la NFL—compartieron mensajes sentidos de agradecimiento y tributo. La alcaldesa Barbara Lee lo definió como un “gigante” y un pilar para la juventud de la ciudad.​

La trayectoria de Beam no solo se mide por los títulos—dos campeonatos de liga en Laney y más de 20 jugadores conducidos a la NFL—sino por su vocación de mentor y su rol como figura paterna para miles de jóvenes excluidos del sistema. Su trabajo con atletas marginados quedó inmortalizado en “Last Chance U”, donde la serie exhibió la capacidad de Beam para convertir segundas oportunidades en historias de redención.​

La familia de John Beam solicitó privacidad a la vez que agradeció el inmenso apoyo recibido, subrayando que su legado perdurará a través de las vidas que tocó y de la comunidad que ayudó a transformar. El dolor por la pérdida se mezcla con la indignación ante la violencia armada que vuelve a golpear el entorno educativo de Oakland, dejando una herida que será difícil de cerrar.