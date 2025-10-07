La directora de casting de 'Uno de GH20' advierte a los aspirantes: “Hay que ponerse las pilas”

El primer casting en directo de 'Gran Hermano' ya tiene a su primer finalista. Se trata de Cristian, un aspirante de 33 años y feriante. Sin embargo, el reality emitido a través de Mediaset Infinity no está cumpliendo con las expectativas de su directora, Teresa Colomina, que en la noche previa a conocer al primer elegido para pasar a la fase final, abroncó a los concursantes.

La directora les advertía que "esperaba algo más" de ellos, que tuvieran iniciativa porque "esto va muy deprisa" y lo que pide el programa es que actúen "rápido", así como que sean ellos mismos "cien por cien en cada minuto" y no solo cuando tiene que llegar una persona a tirar de ellos. "Tenéis que ir a por todas", les pedía Teresa, mientras escuchaban su rapapolvo.

La responsable del casting ponía algunos ejemplos: "He visto que Nora ha ido a 'full', Anthony ha empatizado también con todo el mundo, pero otros que estabais más situados me ha llamado la atención que no estéis al máximo".

Y admitía que las expectativas que se habían creado en torno a algunos de ellos eran "muy altas". La directora proseguía su discurso fijándose en otros aspirantes como José y Noa: "Con José dudaba si siempre ibas a estar tan arriba y creo que en algunos momentos ese José no ha estado. Igual me ha pasado también con Noa, pensábamos todos que, al llegar aquí, que necesitabas un momento de desconexión, pensaba que ibas a estar más presente, que ibas a dar más de lo que estás dando".

"Aquí estoy para decíroslo claramente, para daros un toque de atención porque todavía queda tiempo por delante. Hay que ponerse las pilas", ha finalizado, recibiendo la respuesta de José, quien aseguraba que iba a "darlo todo" y que entendía el mensaje que les estaba trasladando la responsable de que estuvieran en el novedoso formato de Mediaset previo a la vigésima edición de 'Gran Hermano'.