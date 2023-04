El enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Alexia Rivas contra Cristina Porta en 'Supervivientes 2023'

El paso de Adara en ‘Supervivientes 2023’ ha provocado todo tipo de opiniones en el plató de Telecinco, especialmente por parte de Cristina Porta. La periodista compartió reality, ‘Secret Story’, con la influencer llegando a consolidar su enemistad dentro de las paredes de la casa de Guadalix. Porta, cansada de que la juzguen por hablar del concurso que está haciendo su enemiga ha querido aclarar su objetividad. ‘’Quería sumar a muchos haters que juzgan a concursantes por anteriores realities. Yo acabé con ella mal pero empecé bien. Yo aquí vengo a hablar de 'Supervivientes'. Creo que lo está haciendo superbien. Creo que lo está haciendo muy bien y que no le favorece la amistad con Asraf y, la conozco un poco, pienso que se va a alejar de él. Por otra parte se ha juntado con una persona maravillosa que es la vitamina de esa isla, que es Jonan, y me alegro que tenga al lado a esa persona tan positiva porque la va a hacer mejor seguro", decía la colaboradora de ‘Sálvame’ sin saber lo que le venía encima.

Oriana Marzoli, Alexia Rivas, Yulen Pereira y Cristina Porta Mediaset

‘’Veo mucho populismo, si Adara se separa de las personas que le hacen mal pues también se separó de ti", le espetaba de golpe Alexia Rivas provocando la reacción del presentador. "Me ha dolido hasta a mí", decía Carlos Sobera. ‘’Mira Alexia me quieres enfrentar con Adara. ¿Sabes qué pasa?, ¿sabes qué podría hacer? decir que ‘yo eché a Adara de ese concurso’ pero es que Adara está concursando en ‘Supervivientes’ y yo suelo juzgar, no por amistades como tú haces siempre por lo platos, sino por lo que veo’’, le contestaba Porta a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ mientras Sobera decía que ahora le dolía la otra pierna.

El presentador de Mediaset quiso pedirle opinión a Oriana por lo que la tensión fue en aumento. ‘’Alexia es muy coherente, lo normal es que si con una persona has acabado mal es que sigas mal", decía la venezolana al mismo tiempo que gritaba no querer entrar al trapo con Porta. "Cuando eres colaboradora de televisión intentas ser objetiva", le decía Porta a Marzoli.

La finalista de ‘Grande Fratello Vip’ ha querido volver al tema Adara dejando a la periodista hablando sola. ‘’Estoy de acuerdo con Adara, me encanta que se divierta, que se ría... No le doy lo que quiere, quería continuar lo de Adara porque estamos hablando de 'Supervivientes', es maravillosa, me parto con ella y yo le daría el mismo consejo que le ha dado a Asraf". Carlos Sobera que no entendía nada volvía a darle la palabra a Cristina Porta. "Intento ser objetiva y educada a la par, antes he dicho 'hola' y ella no me ha saludado, como tú das consejos, te aconsejo a ver si en algún realities en los que vas te enseñan educación", le respondía a lo que Oriana no dudó en responderle en italiano ‘’yo solo parle italiano’’ provocando la risas de los presentes en plató.