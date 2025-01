Pedro Sánchez lanza pullas a los medios críticos desde “Caiga quien caiga”

La vuelta de “Caiga quien caiga” a Telecinco no ha decepcionado, y en su segundo programa logró captar la atención al contar, por primera vez, con Pedro Sánchez como protagonista. El presidente no se guardó nada y, entre bromas, lanzó un dardo directo a los medios críticos con su gestión. “Entre informar con risas y la desinformación con bulos, me quedo con vosotros”, afirmó, dejando clara su preferencia por el humor del programa frente a las plataformas que, según él, alimentan la polarización.

La intervención de Sánchez no se quedó solo en el terreno humorístico. También aprovechó para subrayar la estabilidad de su gobierno y desechar los rumores de elecciones anticipadas: “Llevamos desde 2018 sudando la camiseta, y sacaremos las cosas adelante. Hay cohesión territorial, proyección internacional y ambición. Vamos a aguantar”. Sin embargo, esquivó preguntas más picantes, como las referentes a sus acuerdos con Junts o los comentarios del líder valenciano Carlos Mazón.

La edición también marcó el regreso de Pablo Carbonell, quien volvió al programa tras 22 años. Con su humor ácido intacto, se burló de sí mismo asegurando que se había convertido en un “meme o memo”, mientras realizaba un simpático experimento preguntando a los asistentes de un evento si sabían quién era. Las respuestas, en su mayoría negativas, le permitieron jugar con su estatus de leyenda “olvidada” de la televisión.

Otro momento clave de la noche fue el estreno de Carles Tamayo como reportero. En su primera misión, el periodista abordó el delicado tema de las estafas inmobiliarias en Barcelona, utilizando su característico estilo directo y meticuloso. Tamayo aportó un aire fresco al formato, combinando el tono desenfadado de “Caiga quien caiga” con su sello investigativo.

El programa, conducido por Santi Millán, no pierde de vista sus grandes objetivos. Entre bromas, Millán confesó que el reto más ambicioso de esta temporada es conseguir que la reina Letizia les preste atención: “Queremos que su majestad nos haga casito”. Aunque lograron un primer acercamiento, el equipo sigue trabajando para llevar su mezcla de actualidad, humor y provocación a nuevas alturas en este renovado clásico de la televisión.