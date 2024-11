Una prestigiosa serie estadounidense está grabando en España: estas son las ciudades

Una serie de televisión estadounidense ha optado por grabar sus escenas en el mejor territorio posible, España. Ya han sido muchas las que se han decantado por esta opción y esto se ha visto reflejado en producciones como: Juego de Tronos (Sevilla, Girona, Cáceres y el País Vasco), Black Mirror (Las Palmas y Málaga), Peny Dreadful (Almería), Doctor Who (Almería) o The Crown (Málaga).

Por otro lado, existen varias superproducciones, también procedentes de Estados Unidos, que han tomado como escenario el país español, como son: Star Wars Episodio 2 (Sevilla), Indiana Jones y la última cruzada (Almería), Doctor Zhivago (Madrid, Soria, Salamanca y Segovia) o Fast & Furius 6 (Tenerife).

Una serie postapocalíptica está grabando en España

Ante el éxito de España, que alberga con los brazos abiertos todas estas iniciativas audiovisuales, hay un spin offde una serie postapocalíptica que ha hecho las maletas y se ha trasladado hasta nuestro país. Se trata, nada más y nada menos, de The Walking Dead: Daryl Dixon, una de las hijas de la prestigiosa The Walking Dead; las otras obras derivadas de este programa de televisión son: Fear The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: The Ones Who Leave, entre varias otras.

El 31 de octubre de 2010 se emitió el primer capítulo de la serie televisiva basada en el cómic de Robert Kirkman (Los Muertos Vivientes). Se trataba de en un policía que despertaba en un hospital abandonado tras recibir un disparo en el costado. Cuando sale al exterior, ve que las calles están vacías y lo que es más preocupante para él: su familia no está en casa. Emprende un camino en su búsqueda y el sheriff Grimes empieza a encontrarse con unos seres no muertos (son denominados 'caminantes') que le atacan constantemente, por lo que tendrá que emplear las mejores técnicas para conseguir algo que es fundamental: sobrevivir.

Estreno de la segunda temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon- The Book of Carol' en Madrid Juanjo Martín Agencia EFE

El último capítulo que se emitió de The Walking Dead fue el vigesimocuarto de la temporada 11 el 20 de noviembre de 2022. El final no fue del todo concluyente, ya que la historia de varios personajes no se terminó de contar y esto provocó que se pusieran en marcha nuevos proyectos que, a día de hoy, se ven reflejados en la televisión. Uno de los más queridos por los fans, a parte de Rick Grimes que es el protagonista, es Daryl Dixon, un personaje que al principio no estaba previsto que existiera en la serie; Norman Reedus (el intérprete) fue con una propuesta que convenció a los directores de casting y decidieron crear a Daryl Dixon.

The Walking Dead: Daryl Dixon ha viajado hasta España

El spin off, que cuenta el cómo, el para qué y por qué el protagonista ha podido viajar a Francia en un mundo arrebatado por los muertos vivientes, está rodando su tercera temporada en España. La productora AMC Networks confirmó que esta nueva entrega tendría como escenario Madrid y otras ciudades de nuestro país. La locura de los fans ya se desató cuando Norman Reedus y Melissa McBride, que interpreta a Carol Peletier, estaban actuando en el centro de la capital, pero los rodajes ahí ya se terminaron y actualmente otros territorios están acogiendo a los protagonistas.

Las grabaciones se llevaron a cabo en calles próximas a la Puerta del Sol. Las vías se convirtieron en un entorno de apocalipsis, con atrechos escenográficos como coches desgastadospor el tiempo o vegetación desbordante, imitando toda la esencia que The Walking Dead fue ofreciendo durante doce años.

Estan son las localizaciones en las que se van a grabar

Los próximos rodajes de The Walking Dead: Daryl Dixon serán en las siguientes ubicaciones: Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, según confirmó la productora AMC en una nota de prensa. Estos territorios han sido elegidos por todas las posibilidades que dan a la hora de poder asemejarse a un ambiente en el que los zombis se hayan hecho con el poder. Abundan los paisajes naturales y las cadenas montañosas, así como una combinación de costas marítimas y áreas rurales que pueden generar un espacio perfecto para la grabación de los seis capítulos de la próxima temporada que se emitirá el año que viene.

La segunda temporada, que ha sido titulada como The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol, ya se ha publicado de forma completa en la plataforma suplementaria que ofrece Amazon Prime Vídeo. Ésta se llama AMC+ y se emitía un capítulo a la semana todos los jueves desde el 3 de octubre. Ahora, habrá que esperar a más temporadas y más contenidos de este prestigioso universo de zombis que tantos fans ha reunido a lo largo de todos estos años.