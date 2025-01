María Pombo se inspira en el jersey viral de Jennifer Lopez con este diseño de lujo de 349 euros

Cómo se nota que estamos en plenas rebajas, porque María Pombo ha sacado a la luz el jersey más bonito de la temporada. Este fin de semana la familia Pombo se ha ido de escapada fuera de Madrid con la intención de disfrutar de tiempo de calidad entre ellos. Por supuesto, entre las publicaciones de la influencer encontramos las más enternecedoras con Martín y Vega, donde nosotras, como editoras de moda, tampoco hemos quitado ojo al look de María Pombo perfecto para no pasar ni una pizca de frío.

Parece ser que María Pombo ha hecho caso a los sabios consejos de Victoria Federica. Porque si la monarca tiene claro que los jerséis son las prendas perfectas para invertir durante estas rebajas, ahora la creadora de contenido no ha dudado en hacerse con el que adorarán las chicas pijas de Madrid. Eso sí, hasta ahora se ha olvidado de los descuentos de Zara o Mango para apostar por una de sus firmas de lujo favoritas, como es Ralph Lauren. En más de una ocasión hemos visto en el armario de María Pombo ítems de la firma estadounidense, puesto que encaja a la perfección con su estilo casual, pero elegante. Esta vez, se ha hecho con un jersey de motivos confeccionado con mezcla de lana, estampado al estilo Fair Isle en tonos neutros y cuelo alto, imprescindible para sobrevivir al cambio de temperaturas que se pronostica para esta semana. Indiscutiblemente, estamos hablando de un modelo de jersey de punto que ya tenemos visto de temporadas anteriores, pero que siempre funciona en invierno. En estos momentos, está rebajado de 499 euros a 349 euros con pocas unidades disponibles. De nuevo, María Pombo no se equivoca en su look para una escapada en familia.

María Pombo. @mariapombo

Al ver el jersey de María Pombo nos ha parecido realmente familiar. Resulta que se trata de un modelo de lo más similar a los distintos modelos virales que Jennifer Lopez ha llevado en su estancia en Aspen para disfrutar de unos días de nieve. Recordemos que la artista internacional, además de volver a convertirse en icónica por las botas UGG de plataforma, también protagonizó jerséis con motivos invernales como los que ahora tiene el jersey de la influencer.

Y tras analizar el jersey de punto de María Pombo, también debemos hacer mención de cómo le ha sacado partido esta vez. Sabemos que la influencer cuenta con un sinfín de estilos de vaqueros que sientan fenomenal. Además, siempre acierta con el que más se llevará en los próximos meses. Pues bien, si ya estamos acostumbrados a los vaqueros anchos o a los pitillo (que siguen llevando Ayuso o la Reina Letizia), ahora debemos dar la bienvenida de nuevo a los campana, según María Pombo. Dicho modelo lo ha completado con botas de tacón en negro básicas.

Jersey de mezcla de lana, de Ralph Lauren (rebajado a 349 euros)

Jersey de mezcla de lana. Ralph Lauren

No nos equivocamos si decimos que este jersey es el típico que utilizamos año tras año. Por lo que si estás buscando uno de una calidad extraordinaria, haz caso a María Pombo.