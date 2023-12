Primer pase de micros de la Gala 3 de Operación Triunfo

Tras el reparto de temas llega uno de los momentos favoritos de la semana para los espectadores, el primer pase de micros de la Gala 3.

Casi 100.000 personas ha podido disfrutar del primer ensayo general de la gala, donde a alguno de ellos, los nervios les han jugado una mala pasada, pero que en muchos de los temas ya se intuyen grandes actuaciones de la noche.

Naira: "Tómame o déjame" de Mocedades

La primera en actuar ha sido la "Nómada de la semana", Naiara, que ha empezado con mucha fuerza, se ha quedado en blanco en una de las estrofas y ha intentado continuar de la mejor forma posible, pero no ha salido muy contenta con su pase. "A todos se nos puede olvidar la letra pero hay que aprendérsela bien para que no pase" afirmaba Noemí Galera.

Salma y Denna: "Péiname Juana" de La Plazuela

"Tiene pintón y se viene "numerazo" de Vicky" coreaba Manu Guix, aunque "hace falta afinar un poco más". Vicky por su parte ha comentado que estaba bien marcada la coreografía pero faltaba "que los movimientos formen parte de vuestra actuación", algo que las chicas sabían y que van a intentar tenerlo presente en su próximo pase de micros.

Álex Márquez: "Ladrona" de Morat

Llegaba el turno del primer nominado, el cual ha creado un ambiente muy íntimo con su interpretación de Ladrona. Noemí Galera se quejaba de que "En la primera parte de la canción no entiendo nada, y me da rabia porque es muy chulo" algo que Mamen ha reafirmado y que trabajarán juntos en sus próximas clases.

Omar: "La canción más hermosa del mundo" de Joaquín Sabina

Omar por su parte, lo ha dado todo en este primer pase, y le ha salido una versión muy bonita de "La canción más bonita del mundo" que sus profesores han alagado. "Estoy muy orgullosa de ti, porque entraste con una voz muy soplada y yo sí que veo una progresión a nivel técnico" explicaba Mamen. "Muy bien Omar, has estado muy bien" afirmaba Manu Guix.

Juanjo, Álvaro y Bea: "Unholy" de Sam Smith y Kim Petras

El primer trio de la tarde, compuesto por aunque tienen mucho trabajo por delante, como han explicado los propios protagonistas, ya se ve como uno de las grandes actuaciones de la gala. "Bea a sus pies" comenzaba Noemí, y es que esta semana tenía un gran reto con la parte de rap, que ha ensayado mucho en las clases, y ha sido sin duda, una de las mejores partes de la actuación. "No está pero estará, estoy muy convencida de que será un "numerazo"" terminaba Noemí.

Cris, Paul y Lucas: "Back For Good" de Take That

Los siguientes han sido Cris, Paul y Lucas. Una de las partes que más tienen que mejorar de cara a la Gala es la interpretación: "A mi me ha parecido una parodia, os he visto haciendo cosas que no pegan ni con vosotros ni con la actuación" explicaba Abril Zamora.

Ruslana y Martin: "Inmortal" de La Oreja de Van Gogh

Ruslana y Martin han ensayado mucho durante la semana y es uno de las actuaciones que más ha gustado a los fans de OT, sin embargo Ruslana en el pase de micros "se ha desconcentrado" como ella misma explicaba y ha hecho que no pueda engancharse de nuevo a la actuación, algo que le ha afectado mucho. "No serás ni a la primera ni a la última que le pase esto" afirmaba Mamen para animarla, "de hecho eres la segunda de hoy" decía Manu Guix para quitarle importancia. A pesar de esto, se puede ver la fuerza que tiene la actuación, y que muchos están deseando ver en el pase de micros del sábado.

Violeta y Chiara: "I Kissed a Girl" de Kate Perry

Las siguientes han sido Violeta y Chiara, otra de las actuaciones más esperadas, en la que a ambas se las veía muy concentradas sobre todo con la coreografía ya que han empezado a ensayarla hoy. "Ya sabemos que os han montado hoy toda la coreografía, pero tenéis que fijaros en el micro, porque si no, no os oímos" y ese ha sido el comentario más repetido por los profesores. "Está de pase de jueves" afirmaba Manu Guix, por lo que tienen que seguir trabajando,

Canción grupal: "Dime" de Beth

La canción grupal, ha sido otra de las actuaciones que tiene que seguir ensayando para que salga perfecta en la Gala, "Estará" decía Manu Guix. Abril Zamora también ha querido recalcar la importancia de actuar con fuerza y con un sentido, algo que los concursantes saben que tienen que mejorar.