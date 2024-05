Resines sorprende en 'El Hormiguero' al hablar sobre su nueva serie: "No tengo ni idea, yo solo hice mi parte"

El conocido actor español Antonio Resines ha dejado boquiabiertos a los espectadores de 'El Hormiguero' durante su reciente aparición para promocionar su nueva serie "Atasco". Este proyecto, que se estrenará en Prime Video el próximo 24 de mayo, es una serie antológica con historias independientes en uno de sus ocho episodios, reuniendo a un elenco de renombre, incluyendo a María León, Edu Soto, Ana Wagener, Arturo Valls, y muchos más.

Resines, quien fue colaborador del programa, ha vuelto al plató del programa de Pablo Motos para hablar sobre "Atasco", pero su respuesta a una pregunta básica sobre la trama de la serie dejó a todos sorprendidos. Cuando Motos le preguntó de qué trataba la serie, Resines respondió de forma desinhibida: "De un atasco". Al profundizar en la pregunta, el actor admitió que no tenía "ni puta idea". Explicó que "solo había hecho su parte" y que no tenía más información sobre el proyecto.

Con humor, Resines relató cómo le preguntó al director sobre la trama sin obtener una respuesta clara. "Es culpa de la producción. Me leo casi todo lo que me mandan, sé que estoy en un atasco y no sé qué más cosas pasaban. He visto el primer capítulo y me ha gustado mucho", reveló, provocando risas en el plató.

Durante la entrevista, Resines también habló sobre su personaje en la serie: un vigilante de seguridad que fantasea con su compañero sobre cómo sería su vida con dinero. Esto llevó a Motos a preguntarle irónicamente si habían pagado bien por su participación en la serie, a lo que Resines respondió con una mezcla de seriedad e ironía, afirmando que "siempre es poco, para los méritos que tenemos en esta vida".

En cuanto a la posibilidad de ganar 145 millones de euros en la lotería, Resines comentó con su característico humor que "juega a todo" y que haría "sobre todo obras de caridad" si ganara, comentario que provocó risas entre el público.

La conversación entre el presentador y Antonio Resines mantuvo un tono jocoso y surrealista durante toda la entrevista. Motos, sorprendido por la falta de conocimiento del actor sobre su propia serie, comentó: "Perdona, ¿vienes a promocionar una serie y no sabes de qué va? Así no se puede trabajar". Resines defendió su postura explicando que "solo recibió su parte del guion y no indagó más".

La aparición de Antonio Resines en 'El Hormiguero' estuvo llena de humor, destacando la complicidad entre el actor y el presentador y dejando a los espectadores con muchas risas. Su sinceridad y desenfado se convirtieron en el punto culminante de una noche que combinó promoción y entretenimiento de una manera única, de una manera: "Made in 'El Hormiguero'".