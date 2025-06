Para mí y Morgan Freeman, esta es la mejor película de su filmografía, que puedes ver en Netflix y Movistar Plus+

El pasado 1 de junio, Morgan Freemancumplía 88 años y a pesar de su longeva edad, sigue activo en el mundo de la actuación ya que participará en la tercera entrega de la saga "Ahora me ves". El intérprete de Memphis es uno de los grandes secundarios de la historia del cine, actuando en 180 largometrajes y su nombre ha aparecido en los créditos de 258 productos audiovisuales, ya que ha prestado su voz para una gran cantidad de cortos y documentales. Entre todos, hay una película que destaca por encima del resto, que aunque pasará en su día sin pena ni gloria en cines y en la temporadas de premios, con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, catalogada como la mejor película de la historia según los usuarios de IMDb y la sexta para Filmaffinity.

Un éxito inesperado

'The Shawshank Redemption' (1994), conocida en español como 'Cadena perpetua', es una de las películas más aclamadas del cine. Dirigida por Frank Darabont y basada en un relato de Stephen King, narra la historia de Andy Dufresne (Tim Robbins), un banquero condenado injustamente por asesinato, y su vida en la prisión de Shawshank. Allí entabla una profunda amistad con Red, interpretado por Morgan Freeman, cuya voz en off guía gran parte del relato. La película destaca por su mensaje de esperanza, redención y libertad, y aunque tuvo un modesto éxito inicial en taquilla, con el tiempo se convirtió en un clásico de culto.

Durante el rodaje de 'The Shawshank Redemption' (1994), Morgan Freeman vivió una experiencia que pocos conocen: acabó lesionado tras una larga jornada de grabación. La escena en cuestión, aparentemente sencilla, mostraba a los presos jugando un partido de béisbol en el patio de la prisión. Sin embargo, lo que debía ser una toma breve se extendió durante más de nueve horas, debido a que el director, Frank Darabont, insistió en capturar la acción desde múltiples ángulos. Freeman, que repitió una y otra vez los lanzamientos, acabó con el brazo resentido y apareció al día siguiente con un cabestrillo, aunque decidió continuar trabajando sin quejarse, demostrando su compromiso con el proyecto.

A pesar del esfuerzo físico, Freeman siempre ha hablado con admiración de esta película. En entrevistas posteriores, ha confesado que el guion lo atrapó desde la primera página, y que sabía que estaba ante algo especial. “Cuando lees la primera página y no puedes parar, sabes que va a ser una gran película”, afirmó en una ocasión. Incluso con las exigencias del rodaje, declaró que no cambiaría absolutamente nada del resultado final. Para él, 'Cadena Perpetua' no solo fue un papel importante en su carrera, sino una obra que marcó al público por su mensaje de esperanza, redención y dignidad.

Dónde ver 'Cadena Perpetua' en streaming