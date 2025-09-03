Movistar Plus+ ofrece 'Sorda', una de las tres películas españolas preseleccionadas para los Oscar

España ha conocido hace apenas unos minutos que tres películas luchan por representar a nuestro país en los premios Oscar, que celebraran en 2026 la edición número 98 de los galardones más famosos del séptimo arte. 'Sirat' de Óliver Laxe, 'Romería' de Carla Simón y 'Sorda' de Eva Libertad pueden convertirse en la Mejor Película Internacional de este año y solamente la última de estas tres se puede disfrutar ahora mismo en streaming gracias a Movistar Plus+. La decisión final y la película que representará a España en los premios Oscar se conocerá el próximo miércoles 17 de septiembre.

Sinopsis de 'Sorda'

'Sorda' es el primer largometraje para cines de la directora Eva Libertad, cuya historia esta basada en un corto homónimo de la directora nacida en Molina de Segura. Protagonizada por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, la película ha obtenido una puntuación de 7,4 en IMDb (empatando con 'Sirat' y superando en cuanto a gusto del público a 'Romería'. La trama sigue Ángela, una mujer sorda que está embarazada de su pareja, Héctor, quien no tiene problemas de audición. La película trata del miedo de nuestra protagonista a la hora de ser madre y como será la comunicación con su futura hija. Un problema que genera una crisis de pareja bastante importante y que refleja los escollos que supone criar a un hijo en un mundo que no esta adaptado para ella. La cinta, que tiene una duración de 100 minutos (1 H 40 minutos), esta disponible en streaming gracias a Movistar Plus+, ya que esta integrada en su paquete de ficción total.