'Bailando con las estrellas' se enfrenta a otro posible abandono: "No saben si van a hacer el último baile"

La palabra abandono está más presente que nunca en la tercera edición de 'Bailando con las estrellas', después de la marcha forzada de Sara Escudero por lesión en la última entrega del programa el pasado 4 de octubre. Una situación que podría volver a repetirse en la gala de este sábado, esta vez por rencillas entre una concursante y su pareja de baile.

En un avance de los ensayos de la semana publicado por Mediaset, la actriz y modelo Bárbara Rey se marcha de la sala en la que previamente se encontraba con Abel, su bailarín, tras mantener una conversación en la que ambos se lanzan reproches a la cara.

La concursante se juega su continuación en el programa después de haber sido nominada junto a Manu Tenorio y en el vídeo se puede ver cómo su maestro de baile le advierte que no puede hacer lo que le da la gana. La respuesta de la vedette es rotunda y antes de salir por la puerta, asegura que nunca se ha sometido a nadie. "No quiero hablar más", sentencia a su vez el bailarín.

El asunto ha llegado hasta 'El Tiempo Justo', donde este jueves Miguel Frigenti compartía la información que había recabado sobre los motivos del malestar de Barbara Rey con su pareja de baile en el concurso de Telecinco.

"Los problemas comienzan al inicio del concurso. Me comentan que el bailarín de Bárbara está viviendo un momento personal delicado, está viviendo un momento sentimental complicado y eso está haciendo que no rinda lo que tiene que rendir en los ensayos", ha asegurado.

El colaborador del formato que presenta Joaquín Prat continuó comentando que "el lunes fue imposible ensayar, que las posturas de ambos son irreconciliables en estos momentos y que el martes tuvieron una bronca monumental".

Y encendió las alarmas al poner sobre la mesa la posibilidad del abandono: "No saben si van a hacer el último baile y si van a abandonar el concurso. Los compañeros de Bárbara son conscientes de los problemas que está teniendo con su bailarín y me cuentan que quizás también se están aprovechando de esta situación para quitársela de encima pues la consideran una rival fuerte".

Con la incógnita de qué pasará entre Bárbara Rey y Abel, el programa volverá este sábado a partir de las 22:00 horas en Telecinco con una nueva gala en la que actuará como invitado el cantante y colaborador de televisión Mario Vaquerizo.