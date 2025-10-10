Javier Chicote desgrana en 'Horizonte' los ingresos en metálico de Koldo en Ferraz: "Está muy pensado"

El último programa de 'Horizonte', formato de Mediaset presentado por Iker Jiménez, volvió a centrar la atención en el caso Koldo, especialmente en uno de los documentos más relevantes de la Unidad Central Operativa (UCO). Entre los materiales difundidos se encuentran conversaciones entre el exasesor de José Luis Ábalos y su esposa, Patricia Úriz, en las que hablan de regalos que debían preparar para varias mujeres, un detalle que llamó la atención del público.

Javier Chicote, director de investigación del periódico ABC, explicó el presunto método utilizado por Koldo para introducir dinero en metálico en la sede del PSOE. "No se trata de grandes cantidades, pero el método está muy pensado", afirmó durante el programa.

Tickets falsos para legalizar efectivo

Según Chicote, la información procede de personas con acceso directo a Ferraz. Explicó que Koldo solicitaba tickets a quienes trabajaban a su alrededor y los usaba para justificar movimientos de dinero. El periodista comparó este mecanismo con "la escena de Carpanta: tickets que no son tuyos y que canjeas como si fueran reales".

El objetivo del sistema, según los expertos consultados, era darle apariencia legal al dinero en efectivo. Chicote detalló que si Koldo recibía dinero en metálico, estos tickets permitían introducirlo en el circuito legal y, posteriormente, cuando Ferraz lo procesaba con un recibo o una transferencia, el dinero quedaba ya legalizado. Aunque los montos manejados eran pequeños, evidenciaban un mecanismo organizado para blanquear efectivo dentro de la sede socialista.