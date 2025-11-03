Los partidos de la NBA que puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video

Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y muchos de los equipos ya están situados en un lugar privilegiado de cara al devenir de este próximo curso. Consulta aquí qué partidos podrás ver, los horarios y las plataformas para no perderte nada del mejor baloncesto del mundo.

Partidos NBA en DAZN 03/11 al 09/11

Atlanta Hawks-Clevaland Cavaliers 04/11 a las 00:00

Dallas Mavericks-Houston Rockets 05/11 a las 02:00

Orlando Magic-Atlanta Hawks 06/11 a las 01:00

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 06/11 a las 05:00

Minnesota Timberwolves-New Yorks Knicks 07/11 a las 01:30

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 07/11 a las 4:00

Partidos NBA en Prime Video 03/11 al 09/11