Los partidos de la NBA que puedes ver esta semana en España por DAZN y Prime Video
Desde el 3 al 9 de noviembre, ambas plataformas acogen hasta x partidos de la mejor liga de baloncesto del mundo
Los fans del baloncesto tienen una cita imprescindible esta semana: DAZN y Prime Video emiten en España varios de los mejores partidos de la NBA, con enfrentamientos de alto nivel. La temporada regular sigue ganando ritmo y muchos de los equipos ya están situados en un lugar privilegiado de cara al devenir de este próximo curso. Consulta aquí qué partidos podrás ver, los horarios y las plataformas para no perderte nada del mejor baloncesto del mundo.
Partidos NBA en DAZN 03/11 al 09/11
- Atlanta Hawks-Clevaland Cavaliers 04/11 a las 00:00
- Dallas Mavericks-Houston Rockets 05/11 a las 02:00
- Orlando Magic-Atlanta Hawks 06/11 a las 01:00
- Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 06/11 a las 05:00
- Minnesota Timberwolves-New Yorks Knicks 07/11 a las 01:30
- San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 07/11 a las 4:00
Partidos NBA en Prime Video 03/11 al 09/11
- Houston Rockets-San Antonio Spurs 08/11 a las 01:30 (NBA Cup)
- Golden State Warriors-Denver Nuggets 08/11 a las 04:00 (NBA Cup)
- Houston Rockets- Milwaukee Bucks 09/11 a las 21:30
