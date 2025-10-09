'Versión Española' se muda y empieza una nueva vida en el prime time del sábado

Tras casi tres décadas en antena, el programa de La 2 creado por Santiago Tabernero y presentado por Cayetana Guillén Cuervo, que repasa la filmografía contemporánea del cine español y latinoamericano, cambiará su día y hora de emisión a partir del próximo fin de semana. De esta forma, 'Versión Española' dejará atrás los domingos y estrenará la franja de las 22:00 horas de los sábados.

Así lo ha comunicado este jueves el ente público, unos días después de dar a conocer la colocación de su nuevo concurso en directo con Eva Soriano y Aníbal Gómez que ha encontrado espacio en el prime time de los sábados en La 1.

Con este cambio, la cadena pública modifica su estrategia de hacer coincidir 'La película de la semana' en La 1 y 'Versión Española' en La 2, y ofrecerá distintas opciones en cada noche de los dos últimos días de la semana. Así, el espacio del segundo canal dedicado al cine estrenará horario este sábado 11 de octubre, coincidiendo con el debut del nuevo formato en La 1.

Para esta semana, el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo ha preparado 'Els encantats', una película de Elena Trapé protagonizada por Laia Costa y Daniel de Prada, que acudirán al plató para hablar de la historia.

La trama aborda la reciente separación de Irene (Laia Costa), quien se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de cuatro años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a la casa familiar de un pequeño pueblo del pirineo catalán donde pasaba los veranos cuando era niña. Llega allí buscando paz y seguridad, pero pronto empieza a sentirse superada, teniéndose que enfrentar a todos esos miedos de la nueva vida que ha iniciado.