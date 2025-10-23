Vuelve 'El 1%': el concurso de Arturo Valls sustituye a 'Juego de pelotas' en la noche del miércoles

Antena 3 apuesta de nuevo por el entretenimiento con el regreso de 'El 1%', el concurso presentado por Arturo Valls, que estrenará su segunda temporada el miércoles 29 de octubre, en torno a las 23:00 horas. El formato ocupará el hueco dejado por 'Juego de pelotas', que cerró anoche su primera edición.

En esta nueva entrega, cien concursantes se medirán en un juego de lógica y razonamiento donde no importan los conocimientos académicos, sino la capacidad de pensar con agudeza. Cada participante comenzará con una cantidad fija de dinero y deberá superar preguntas que van desde la que acertaría el 90% de la población hasta la que solo lograría resolver el 1% de los españoles.

El objetivo es claro: llegar al final y responder correctamente la pregunta del 1%. Quien lo consiga podrá llevarse a casa un bote de hasta 100.000 euros. En caso de fallar, quedará eliminado automáticamente.

Durante su primera temporada, emitida entre abril y junio de 2024, 'El 1%' registró una media del 14,3% de cuota de pantalla y 1.294.000 espectadores, consolidándose como uno de los concursos más seguidos del curso televisivo. Si mantiene esos resultados, se convertirá en la opción más fuerte de la noche del miércoles, frente a 'Sin gluten' (La 1), 'La agencia' (Telecinco), 'Callejeros' (Cuatro) y 'El Taquillazo' (laSexta).

El formato, que combina humor, tensión y lógica, busca que cualquier espectador pueda jugar desde casa, un elemento que ha sido clave en su éxito. Como suele decir su presentador, Arturo Valls, el programa "demuestra que la inteligencia no se mide solo por lo que estudiaste, sino por cómo razonas".