Nicolas Cage, protagonista del nuevo canal mediático de Movistar Plus+ en el mes de noviembre

Movistar Plus+ rendirá tributo en noviembre a uno de los actores más versátiles y enigmáticos de Hollywood con el lanzamiento de un nuevo canal temporal: ‘Estrellas: Nicolas Cage por M+’. Este espacio especial estará disponible durante todo el mes y reunirá algunas de las películas más emblemáticas de Nicolas Cage, ofreciendo a los espectadores un recorrido por su extensa y sorprendente filmografía. El canal incluirá títulos como ‘Color Out of Space’, una adaptación de la obra de H.P. Lovecraft que sumerge a Cage en el terror cósmico, y ‘Dream Scenario’, uno de sus trabajos más recientes y aclamados por la crítica. También formarán parte de la programación ‘Longlegs’, un thriller psicológico que marcó su regreso al suspense, y ‘Tokarev’, una intensa historia de acción sobre la venganza de un padre.

La plataforma dedica el mes de noviembre al actor estadounidense con una programación especial que repasa su carrera

Entre los clásicos modernos que se podrán disfrutar destacan ‘Con Air (Convictos en el aire)’, una de las cintas más icónicas de los años 90; ‘Pig’, donde Cage ofrece una de sus interpretaciones más íntimas; y ‘Mandy’, una película de culto que mezcla violencia, psicodelia y tragedia. El canal se completa con propuestas tan diversas como ‘Prisioneros de Ghostland’, dirigida por Sion Sono, y ‘La chica del valle’, comedia romántica de los 80 que muestra los inicios del actor en el cine. Con ‘Estrellas: Nicolas Cage por M+’, Movistar Plus+ reafirma su compromiso con los canales temáticos temporales dedicados a grandes figuras del séptimo arte, brindando a los suscriptores la oportunidad de redescubrir la trayectoria de un actor tan imprevisible como fascinante. Las películas podrán verse tanto en emisión lineal como bajo demanda durante todo noviembre, según avanza el medio digital, Mundoplus TV.