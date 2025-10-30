Alfonso Arús defiende a Iker Casillas tras el robo en su casa: “Entiendo perfectamente su desilusión”

Alfonso Arússe posiciona a favor de Iker Casillas en 'Aruser@s' después del robo sufrido en la casa del exfutbolista. “Entiendo su decepción con la persona del servicio”, comentó el comunicador tras escuchar las palabras del exguardameta del Real Madrid, FC Porto y Selección Española.

Alfonso Arús respalda a Iker Casillas tras el robo sufrido en su domicilio

El robo en la casa de Iker Casillas continúa acaparando titulares en los programas de actualidad y crónica social. Después de que el exguardameta del Real Madrid, FC Porto y de la Selección Española rompiera su silencio ante los medios, el presentador Alfonso Arús ha querido mostrar su apoyo al deportista desde el magacín matinal de laSexta, 'Aruser@s'. Durante el repaso a los temas más destacados del día, el programa emitió las declaraciones de Casillas, quien calificó el suceso como “una situación desagradable” y negó tanto tener una nueva pareja como intención de volver a enamorarse. “No hay pareja”, zanjó el exfutbolista, visiblemente incómodo ante las preguntas sobre su vida personal.

“Entiendo perfectamente su decepción”

Tras la emisión del vídeo, Alfonso Arús reaccionó con empatía hacia Casillas y condenó la traición que habría sufrido por parte de una persona de confianza. “Entiendo perfectamente su desilusión, su decepción con la persona del servicio que ha sido la autora del robo, es que lo entiendo perfectamente. Es que es alguien que forma parte de casi, casi, de la familia”, afirmó el comunicador, visiblemente afectado por la situación del exjugador. Con estas palabras, Arús se sumó al amplio apoyo mediático que Iker Casillas ha recibido tras el robo de varios relojes de lujo en su domicilio,un incidente que sigue siendo objeto de atención en los programas de televisión y en las redes sociales.