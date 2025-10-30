‘GH 20’ inicia una nueva era en Telecinco: estreno, presentadores y todas las novedades del reality

‘Gran Hermano 20’ regresa a Telecinco el próximo jueves 6 de noviembre a las 21:45 horas, inaugurando una nueva etapa en la historia del formato. El reality más emblemático de la televisión española deja atrás Guadalix de la Sierra después de casi 25 años para instalarse en Tres Cantos, donde más de un centenar de profesionales trabajan contrarreloj para ultimar una infraestructura de más de 1.700 metros cuadrados, la más avanzada jamás construida para el programa.

La nueva casa, un 40% más amplia, luminosa y sostenible, contará con estancias inéditas como patios interiores, un invernadero, un gimnasio indoor y un espectacular jardín. Además, integrará su icónico confesionario en el propio salón, separado por un cristal inteligente que se volverá opaco cuando esté ocupado, una de las grandes novedades de esta edición.

Mediaset destaca que esta será una casa única en el mundo, equipada con tecnología de última generación que transformará por completo la forma de producir y realizar el formato. Gracias a los avances audiovisuales y narrativos, el programa busca ofrecer una experiencia más inmersiva, visual y moderna tanto para los concursantes como para los espectadores.

La gala de estreno arrancará con Jorge Javier Vázquez dentro de la nueva vivienda, donde presentará un espacio inédito que será clave en el desarrollo de la edición. Además, se celebrará un gran evento temático en los exteriores de Mediaset, donde se confirmará el casting definitivo, formado por concursantes de entre 20 y 50 años procedentes de distintas regiones del país.

‘GH 20’ contará con dos galas semanales en Telecinco: los jueves con Jorge Javier Vázquez y los domingos con Ion Aramendi. A esto se suma una nueva tira diaria titulada ‘GH. La Vida en Directo’, que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas, mostrando la última hora de la convivencia, conexiones en directo y dinámicas que influirán en el día a día de los habitantes. Nagore Robles tomará el relevo de Jorge Javier los viernes.

El directo desde la casa contará con dos señales gratuitas disponibles en Mediaset Infinity, donde también se ofrecerán los resúmenes diarios en exclusiva y las votaciones gratuitas para decidir las expulsiones. Además, el equipo de minutadores de Telecinco.es narrará minuto a minuto todo lo que ocurra en la casa, con acceso a la última hora, vídeos destacados y análisis de ‘El gato encerrado’.